Mayores, toros y solidaridad toman el protagonismo en las fiestas de Vila-real

Vila-real afronta el tramo final de las fiestas patronales de Sant Pasqual, a las que se podrá punto final este domingo, con un ambiente que no ha mermado en exceso tras el boom del primer fin de semana de festejos. Y es que este viernes, el protagonismo de la programación lo han tomado los más mayores de la ciudad, un extra en lo taurino y la solidaridad, con tres eventos que han atraído a miles de personas.

El primero de ellos ha sido la fiesta que el Ayuntamiento de Vila-real y la Junta de Festes, con la colaboración de la Fundació Caixa Rural Vila-real, dedican a la tercera edad en estas celebraciones. Una cita a la que han asistido en torno a 1.200 personas que, por otra parte, han disfrutado de una comida a base de paella, aunque tampoco han faltado el posterior baile y el sorteo de diferentes regalos, entre ellos algunos jamones.

Sobrero de los Sanfermines

Por otra parte, la tarde se ha presentado muy taurina, con la suelta de vaquillas y toros de la ganadería de Fernando Machancoses y la embolada del cerril Pintado, del hierro de Cebada Gago, adquirido por varios integrantes de la Comissió del Bou y otros aficionados taurinos para su exhibición en Vila-real.

Fotogalería I Embolada de un Cebada Gago en las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real / Toni Losas

Un astado que, como ya avanzó Mediterráneo a mediados del pasado mes de marzo, formó parte del conjunto de ejemplares que viajaron hasta Pamplona para participar en los Sanfermines del 2025, aunque finalmente no corrió ninguno de los encierros, por lo que regresó a la finca onubense de La Zorrera. Además, la mala fortuna hizo que el animal se rompiera el pitón izquierdo, lo que le inhabilitaba para exhibirse en el bou al carrer, salvo que fuera embolado, como así ha sido.

El morlaco, tras ser embolado, ha demostrado la bravura característica de su estirpe, respondiendo a los quites de los rodaors y, en algunas ocasiones, embistiendo a cadafals y a las barreras metálicas que cierran el recinto de la vila.

Rock con corazón

Y también la música y la solidaridad han vuelto darse la mano en una nueva edición del BeeЯRock Fest, organizado por la asociación Conquistando Escalones para, aprovechando el ambiente festivo, sumar más fondos a la investigación para lograr una cura para una distrofia muscular de cintura que solo afecta a decenas de miembros de una misma familia y que, además, les hace inmunes al virus del Sida.

Una cita, la de estas fiestas de Sant Pasqual, que ha arrancado en torno a las 18.30 horas y en la que han puesto su granito de arena musical los grupos Benito Kamelas, La Mala Vida, N’Rockats e Ikaria.