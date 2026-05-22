Programa de Sant Pasqual del 22 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 22 de mayo, el octavo día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Viernes 22 de mayo

11.00 h · En el parque de la Mayorazga, Jugant, jugant , con hinchables, toboganes y juegos infantiles.

· En el parque de la Mayorazga, , con hinchables, toboganes y juegos infantiles. 11.30 h · En la zona de cadafals, sorteo de la cagada del manso .

· En la zona de cadafals, sorteo de la . 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Jaime Tárrega Lucas .

· Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería . 13.30 h · En el Centre de Congressos, Fires y Trobades , fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y baile con orquesta.

· En el , fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y baile con orquesta. 17.00 h · En la calle Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó con DJ Marc Vilanova .

· En la calle Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó con . 17.30 h · En la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado , merienda con chocolate y bingo.

· En la Asociación de Jubilados y Pensionistas , merienda con chocolate y bingo. 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación de Patxi Ojana .

· En la calle Pare Molina, 11, actuación de . 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, bingo.

· En la calle Crist de la Penitència, 77, bingo. 17.30 h · En la calle Betxí, 13, vaso solidario con Alejandro Díaz y Lastre , a beneficio de IISLAFE.

· En la calle Betxí, 13, vaso solidario con y , a beneficio de IISLAFE. 18.00 h · En la calle Climent, tardeo Trecalà Fest 10.º aniversario .

· En la calle Climent, tardeo . 18.00 h · En la calle Salvador, 59, bingo musical Peña Marexats.

· En la calle Salvador, 59, bingo musical Peña Marexats. 18.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, I Samfainaland , con DJ Aníbal Gómez de Ojete Calor, Don Flúor y artistas invitados.

· En la calle Sant Vicent, 15, , con DJ Aníbal Gómez de Ojete Calor, Don Flúor y artistas invitados. 18.00 h · Suelta de vaquillas y toros de la ganadería Fernando Machancoses por la zona de cadafals.

· Suelta de vaquillas y toros de la ganadería por la zona de cadafals. 18.30 h · BeeЯRock Fest Vol. X , con Benito Kamelas, La Mala Vida, N’Rockats e Ikaria. Entrada gratuita.

· , con Benito Kamelas, La Mala Vida, N’Rockats e Ikaria. Entrada gratuita. 18.30 h · En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, partida de profesionales de pelota valenciana.

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