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Programa de Sant Pasqual del 22 de mayo: todos los actos y conciertos del viernes

Todos los actos del octavo día de las fiestas en Vila-real

Vila-real cierra a lo grande el día de Sant Pasqual con la Orquesta Panorama

Vila-real cierra a lo grande el día de Sant Pasqual con la Orquesta Panorama / Toni Losas

Néstor Marín

Néstor Marín

Vila-real

A continuación te ofrecemos los actos programados para el viernes 22 de mayo, el octavo día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Viernes 22 de mayo

  • 11.00 h · En el parque de la Mayorazga, Jugant, jugant, con hinchables, toboganes y juegos infantiles.
  • 11.30 h · En la zona de cadafals, sorteo de la cagada del manso.
  • 12.30 h · Entrada de vaquillas y toros por Zumalacárregui, Salvador y zona de cadafals, y suelta de la ganadería Jaime Tárrega Lucas.
  • 13.30 h · En el Centre de Congressos, Fires y Trobades, fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y baile con orquesta.
  • 17.00 h · En la calle Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó con DJ Marc Vilanova.
  • 17.30 h · En la Asociación de Jubilados y Pensionistas El Prado, merienda con chocolate y bingo.
  • 17.30 h · En la calle Pare Molina, 11, actuación de Patxi Ojana.
  • 17.30 h · En la calle Crist de la Penitència, 77, bingo.
  • 17.30 h · En la calle Betxí, 13, vaso solidario con Alejandro Díaz y Lastre, a beneficio de IISLAFE.
  • 18.00 h · En la calle Climent, tardeo Trecalà Fest 10.º aniversario.
  • 18.00 h · En la calle Salvador, 59, bingo musical Peña Marexats.
  • 18.00 h · En la calle Sant Vicent, 15, I Samfainaland, con DJ Aníbal Gómez de Ojete Calor, Don Flúor y artistas invitados.
  • 18.00 h · Suelta de vaquillas y toros de la ganadería Fernando Machancoses por la zona de cadafals.
  • 18.30 h · BeeЯRock Fest Vol. X, con Benito Kamelas, La Mala Vida, N’Rockats e Ikaria. Entrada gratuita.
  • 18.30 h · En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, partida de profesionales de pelota valenciana.

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  • 19.00 h · En el BeeЯRock Fest, Punto Violeta y Libre de Adicciones.
  • 19.00 h · En la calle Santa Llúcia, 1, actuación de Resilientes Rock Band.
  • 20.30 h · En el cruce de Josep Ramon Batalla y Salvador, embolada de ‘Pintado’, toro de Cebada Gago.
  • 22.00 h · En la calle Salvador, 59, cena de vaso y torneo de beer pong.
  • 22.00 h · En la plaza Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son.
  • 22.00 h · En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, Noche de Ronda y XXIV Premios Flor de Taronger.
  • 22.30 h · En la calle Betxí, 7, III Discomóvil Peña La Xisclaina con DJ Pixo.
  • 23.30 h · Exhibición de emboladores por la zona de cadafals, con la ganadería Capota.
  • 00.00 h · En la calle Zumalacárregui, 14, actuación de Impostores.

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