Vila-real urge al Consell a completar la documentación para desbloquear el centro de salud Torrehermosa

El Ayuntamiento de Vila-real ha reclamado nuevamente a la Generalitat que aporte la documentación pendiente necesaria para continuar la tramitación del proyecto del futuro centro de salud Torrehermosa, ubicado en el edificio de la antigua biblioteca municipal, después de que hayan transcurrido ya 15 días desde el segundo requerimiento efectuado por los servicios técnicos municipales.

El alcalde, José Benlloch, aclara de manera pública la situación "teniendo en cuenda declaraciones realizadas en los últimos días por representantes del Partido Popular, que acusan al consistorio de paralizar la concesión de la licencia de obras". Al respecto, asegura que “es absolutamente falso que el Ayuntamiento esté bloqueando el proyecto. Para este gobierno, el nuevo centro de salud es una prioridad”, asevera.

En este sentido, el alcalde explica la cronología administrativa del proyecto y defiende la profesionalidad de los funcionarios municipales frente a los ataques recibidos. Según detalla, la Generalitat presentó la solicitud de licencia de obras y actividad el pasado 27 de febrero, "casi dos años después de que el Gobierno de España ratificara la cesión del inmueble" a la Administración autonómica, en octubre de 2024.

Papeles con deficiencias

Como explican desde el consistorio, tras analizarse la documentación presentada, los técnicos municipales "detectaron diversas deficiencias". El 23 de marzo se requirió la subsanación del proyecto "porque faltaba la firma de un técnico y el visado de un colegio profesional, algo obligatorio". Y añaden que la Generalitat "corrigió parcialmente esta incidencia el 26 de marzo, pero todavía no ha aportado toda la documentación exigida por la normativa".

Concretamente, señalan, "continúa pendiente una declaración responsable necesaria para completar la tramitación administrativa". Así, el alcalde Benlloch hace hincapié en que "hemos interpretado la ley con la máxima flexibilidad posible para agilizar el proyecto, pero la documentación debe estar completa”, a la vez que confirma que los técnicos municipales han mantenido contacto telefónico con responsables de la Conselleria de Sanidad para intentar desbloquear la situación.

"Desde el Ayuntamiento lamentamos que, ante esta realidad administrativa, algunos representantes políticos prefieran generar confrontación y desinformación en lugar de colaborar para acelerar un proyecto fundamental para los vecinos y vecinas de la zona centro de Vila-real”, afirma el munícipe.

Y recuerdan que el consistorio "desalojó y reubicó servicios municipales como la Escuela de Personas Adultas (EPA) o la biblioteca infantil para facilitar la puesta en marcha del futuro centro sanitario, sin haber recibido apoyo económico ni alternativas por parte de la Generalitat”.