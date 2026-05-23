Vila-real encara la recta final de sus fiestas con un masivo concurso de paellas

Vila-real ha abierto este sábado el último fin de semana de sus fiestas de Sant Pasqual con un apretado programa de actos que ha tenido uno de sus reclamos principales en el emblemático concurso de paellas organizado por la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas, con el patrocinio de Caixa Rural Vila-real, que cumple ya nada menos que 90 ediciones.

Erik Pradas

La avenida Murà ha sido el escenario elegido para uno de los eventos más multitudinarios de las celebraciones patronales, no en vano ha reunido a 75 peñas, sentando a la mesa a más de 1.800 personas.

Desde media mañana todos se afanaron para preparar la paella más sabrosa, que según el dictamen del jurado fue en esta ocasión la de la peña All i oli. El segundo puesto de honor recayó en Com acabarem?, mientras que La Penya Nostra completó este particular podio. Y como premio recibieron, respectivamente, un jamón, un queso y una botella de vino.

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Toros

Otro de los platos fuertes de la penúltima jornada festiva ha sido el cierre del cartel taurino que ha vuelto a atraer a numerosos aficionados a los bous al carrer hasta el municipio para presenciar los tres toros que se han soltado esta tarde. Primero fue el turno de los dos astados patrocinados por el Ayuntamiento, uno del hierro Monteviejo, de nombre Lunero, seguido de un ejemplar de la ganadería Guadajira, y por último Portugués, un toro de Álvaro Núñez patrocinado por la ACT Vaques i Dones.

La programación del sábado también ha incluido, entre muchas otras propuestas, un concierto manual de campanas con el toque del avemaría repicada, a cargo de Amigos de las Campanas de Sant Pasqual en el campanario de la basílica, o el sopar de pa i porta y baile con orquesta en la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados.

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