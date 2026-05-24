Vila-real completa el homenaje a Sant Pasqual en el cierre festivo

Vila-real concluye este domingo su homenaje anual a Sant Pasqual y lo hace con todo el fervor que los vecinos no pudieron mostrar hace una semana, cuando la lluvia obligó a suspender la procesión con la imagen del patrón el pasado domingo.

La jornada grande de las fiestas quedó, pues, a medias, puesto que por la mañana sí pudo celebrarse la misa en la basílica de Sant Pasqual, presidida por el obispo de Segorbe-Castellón, Casimiro López, quien hizo entrega al compositor local Rafael Beltrán Moner del galardón que lo acredita como Pasqualí d’Honor 2026.

Procesión de Sant Pasqual en Vila-real /

Sin embargo, ha habido que esperar hasta este domingo para que las calles de Vila-real viviesen el solemne desfile religioso que ha recorrido el centro histórico, en el que muchos vecinos de la ciudad quisieron acompañar a su patrón en uno de los últimos actos de estas celebraciones.

Recorrido más corto

Eso sí, en esta ocasión el itinerario tuvo que ser algo más corto de lo habitual para poder coordinar los dispositivos del resto de actos y actividades previstas para este domingo en la ciudad, según informaron desde el consistorio.

La procesión contó con la participación del alcalde, José Benlloch; la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca; así como otros representantes de la corporación municipal y de otras administraciones, junto a la reina de las fiestas de este año, Berta Beteta, y las damas de su corte de honor, además del mantenedor del Pregón y la imposición de bandas a la reina y damas de 2026, Juanjo Clemente.

Toni Losas

La jornada dominical también ha tenido uno de sus focos de atención en el concierto que ha ofrecido David Civera en la plaza Mayor, donde ha repasado todos los grandes éxitos de su carrera ante una elevada afluencia de público.

David Civera brilla en el cierre de las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real / Toni Losas / Toni Losas

Traca final

El recital es el preludio de la traca final de fiestas, que ha recorrido con estruendo desde la basílica de Sant Pasqual hasta el ayuntamiento.

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Traca final de las fiestas de Sant Pasqual. / Toni Losas

A continuación las charangas Vakalenta y Reality Show han acompañado a la comitiva oficial y a todos los vecinos que quisieron sumarse hasta el parque de Alaplana, donde se dispara el castillo de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Turís, que emplaza a volver a disfrutar de estas celebraciones dentro de un año.