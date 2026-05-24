Programa de Sant Pasqual del 24 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo

A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 24 de mayo, el último día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:

Domingo 24 de mayo

08.00 h · Desmontaje de cadafals.

· Desmontaje de cadafals. 17.30 h · Procesión en honor a Sant Pasqual, con salida desde la basílica del patrón y recorrido por las calles Mare de Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Comte Albay, plazas Major y de la Vila, Major Sant Jaume y Raval de Sant Pasqual para entrar de nuevo en la basílica.

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Procesión en honor a Sant Pasqual. / MANOLO NEBOT ROCHERA