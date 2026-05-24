Programa de Sant Pasqual del 24 de mayo: todos los actos y conciertos del domingo
Todos los actos del último día de las fiestas en Vila-real
A continuación te ofrecemos los actos programados para el domingo 24 de mayo, el último día de fiestas de Sant Pasqual. Aquí puedes ver el programa de actos completo:
Domingo 24 de mayo
- 08.00 h · Desmontaje de cadafals.
- 17.30 h · Procesión en honor a Sant Pasqual, con salida desde la basílica del patrón y recorrido por las calles Mare de Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Comte Albay, plazas Major y de la Vila, Major Sant Jaume y Raval de Sant Pasqual para entrar de nuevo en la basílica.
- 21.00 h · En la plaza Major, concierto de David Civera.
- 21.45 h · Traca final de fiestas, desde la basílica de Sant Pasqual hasta el Ayuntamiento.
- 22.30 h · En el parque de Alaplana, castillo final de fiestas a cargo de la pirotecnia Turís.
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