Cruz Roja elige Vila-real para ensayar nuevas fórmulas para luchar contra la vulnerabilidad social

Vila-real ha sido una de las dos únicas ciudades de España seleccionadas por Cruz Roja Española para desarrollar el proyecto Ecosistemas comunitarios ENRED, una iniciativa orientada a reforzar la coordinación entre los diferentes agentes sociales e institucionales para promover cambios sostenibles frente a las situaciones de vulnerabilidad social.

La primera jornada de trabajo del proyecto se ha desarrollado en la sala de conferencias de la Fundació Caixa Rural Vila-real con la participación de representantes de entidades sociales, administraciones y agentes comunitarios implicados en la atención a personas en situación de desventaja socioeconómica.

Imagen de una parte de las sesiones realizadas en Vila-real en el marco de este proyecto estatal de Cruz Roja. / Mediterráneo

Para la preparación y puesta en marcha de esta iniciativa, Cruz Roja Española ha contado con la estrecha colaboración del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila-real, que ha trabajado de manera coordinada con la entidad para facilitar el desarrollo del proyecto y favorecer la implicación de los diferentes agentes comunitarios.

El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de los agentes locales para elaborar diagnósticos compartidos, impulsar acciones coordinadas y medir el impacto de las intervenciones sociales, consolidando así un ecosistema comunitario más eficiente y conectado.

Trabajo conjunto de entidades de la ciudad

El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha valorado muy positivamente que “Cruz Roja Española haya elegido Vila-real para desarrollar un proyecto de esta magnitud, ya que es un reconocimiento al trabajo conjunto que realizan las entidades sociales de la ciudad y a la implicación de los profesionales e instituciones que trabajan cada día para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad”.

Marín también ha destacado que “esta elección demuestra la fuerte apuesta del consistorio por las alianzas con la sociedad y por el trabajo comunitario como herramienta fundamental para construir una ciudad más cohesionada, inclusiva y preparada para afrontar los retos sociales”. En este sentido, el concejal ha mostrado su satisfacción por la respuesta obtenida en esta primera jornada de trabajo y ha remarcado que “Vila-real vuelve a demostrar, con iniciativas como esta, que es una ciudad comprometida con la inclusión, la participación y la colaboración entre administración, entidades y ciudadanía”.

El proyecto Ecosistemas comunitarios ENRED se desarrollará en diferentes fases de trabajo presencial y virtual centradas en el diagnóstico compartido, la compartición segura de datos anonimizados y el análisis comunitario, con el objetivo de generar herramientas y conocimiento útil para mejorar la intervención social desde una perspectiva colaborativa.