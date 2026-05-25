Cruz Roja elige Vila-real para ensayar nuevas fórmulas para luchar contra la vulnerabilidad social
En la primera jornada han participado representantes de entidades sociales, administraciones y agentes comunitarios implicados en la atención a personas en riesgo de exclusión
Vila-real ha sido una de las dos únicas ciudades de España seleccionadas por Cruz Roja Española para desarrollar el proyecto Ecosistemas comunitarios ENRED, una iniciativa orientada a reforzar la coordinación entre los diferentes agentes sociales e institucionales para promover cambios sostenibles frente a las situaciones de vulnerabilidad social.
La primera jornada de trabajo del proyecto se ha desarrollado en la sala de conferencias de la Fundació Caixa Rural Vila-real con la participación de representantes de entidades sociales, administraciones y agentes comunitarios implicados en la atención a personas en situación de desventaja socioeconómica.
Para la preparación y puesta en marcha de esta iniciativa, Cruz Roja Española ha contado con la estrecha colaboración del departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vila-real, que ha trabajado de manera coordinada con la entidad para facilitar el desarrollo del proyecto y favorecer la implicación de los diferentes agentes comunitarios.
El proyecto tiene como objetivo mejorar la capacidad de los agentes locales para elaborar diagnósticos compartidos, impulsar acciones coordinadas y medir el impacto de las intervenciones sociales, consolidando así un ecosistema comunitario más eficiente y conectado.
Trabajo conjunto de entidades de la ciudad
El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, ha valorado muy positivamente que “Cruz Roja Española haya elegido Vila-real para desarrollar un proyecto de esta magnitud, ya que es un reconocimiento al trabajo conjunto que realizan las entidades sociales de la ciudad y a la implicación de los profesionales e instituciones que trabajan cada día para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad”.
Creu Roja Vila-real ajuda a 2.200 persones amb 26.600 atencions
Marín también ha destacado que “esta elección demuestra la fuerte apuesta del consistorio por las alianzas con la sociedad y por el trabajo comunitario como herramienta fundamental para construir una ciudad más cohesionada, inclusiva y preparada para afrontar los retos sociales”. En este sentido, el concejal ha mostrado su satisfacción por la respuesta obtenida en esta primera jornada de trabajo y ha remarcado que “Vila-real vuelve a demostrar, con iniciativas como esta, que es una ciudad comprometida con la inclusión, la participación y la colaboración entre administración, entidades y ciudadanía”.
El proyecto Ecosistemas comunitarios ENRED se desarrollará en diferentes fases de trabajo presencial y virtual centradas en el diagnóstico compartido, la compartición segura de datos anonimizados y el análisis comunitario, con el objetivo de generar herramientas y conocimiento útil para mejorar la intervención social desde una perspectiva colaborativa.
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