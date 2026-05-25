Vila-real adelanta la apertura de la piscina de verano del Termet: las fechas y los nuevos precios

La piscina de verano del Termet de Vila-real adelanta este año su apertura al público, de manera que los usuarios podrán disfrutar del recinto durante un mes más de lo que ha sido habitual en los últimos años. Así lo ha informado este lunes el concejal de Deportes, Xus Madrigal, en el marco de la junta extraordinaria de gobierno en la que también se han establecido las nuevas tarifas que se aplican, tanto a las entradas de un día como a los bonos de 10 accesos, así como los numerosos descuentos a los que pueden acogerse diferentes colectivos sociales de la ciudad.

El recinto estival del paraje del Termet estará operativo para la ciudadanía en general, a partir del próximo 1 de junio. / Josep Carda

En concreto, la piscina estival abrirá sus puertas este año el 1 de junio, tres semanas antes que el pasado verano, y pondrá fin a la actividad el 15 de septiembre, dos semanas más tarde que en ejercicios anteriores y una vez finalizadas las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia. Una ampliación de la temporada que, como explican desde el consistorio, responde tanto a las peticiones trasladadas por los clubs deportivos de la ciudad, que reclamaban poder hacer uso de las instalaciones durante más tiempo, como a la necesidad de ofrecer espacios de refugio climático ante el aumento de las temperaturas.

Todo listo

De hecho, y como ha podido comprobar Mediterráneo, las dos piscinas (la de adultos y la infantil) ya están totalmente preparadas y este próximo fin de semana ya acogerán una competición de natación.

El concejal Madrigal destaca que “desde la Concejalía trabajamos desde la escucha activa y la cercanía para dar respuesta a las necesidades que nos trasladan tanto los clubs deportivos como la ciudadanía”. En este sentido, incide en que “la ampliación del periodo de apertura es una muestra de la sensibilidad del equipo de gobierno ante una realidad climática que hace cada vez más necesarios espacios públicos donde poder refrescarse con seguridad”.

Tarifas, reducciones y gratuidad para la piscina de verano del Termes en este 2026 TARIFAS GENERALES (DÍA COMPLETO): 1 día de servicio para menores de 13 años: 3 euros (pago único)

1 día de servicio para mayores de 13 años: 5 euros (pago único)

Bono de 10 accesos para menores de 13 años: 22 euros (pago único)

Bono de 10 accesos para mayores de 13 años: 37 euros (pagó único) TARIFAS REDUCIDAS: Titulares del Carnet Jove en vigor: Descuento del 25% sobre la tarifa general

Personas con pensión de viudedad, orfandad o no contributiva: Descuento del 25% sobre la tarifa general

Situación de desempleo durante más de dos años: Descuento del 25% sobre la tarifa general

Miembros de familia numerosa o monoparental: Descuento del 25% sobre la tarifa general

Víctimas de violencia de género (a propuesta de Servicios Sociales): 100% de descuento sobre la tarifa general

Personas de programas de ayuda, rehabilitación o reinserción social (a propuesta de Servicios Sociales): 100% de descuento sobre la tarifa general

Además, el edil de Deportes explicado que “se están ejecutando mejoras en la zona de pícnic y también se ha avanzado en el plan de sombras para generar nuevos refugios climáticos dentro del recinto y mejorar el confort de las personas usuarias”.

Actualización de las tarifas y bonificaciones

Por otra parte, se ha apostado por actualizar las tarifas de la piscina, después de permanecer congeladas en los últimos 13 años, concretamente desde que se reabriera al público este espacio municipal en el año 2013. Así, la entrada de día tendrá un coste de 3 euros para los menores de 13 años y de 5 euros para los mayores de esa edad (hasta ahora era de 1 y 2 euros, respectivamente).

En cuanto a los abonos de 10 usos, el precio será de 22 euros para los menores de 13 años y de 37 euros para los mayores de 13 años (en el 2025 se establecían en 7 y 15 euros). Al respecto, Madrigal explica que “era necesaria una actualización después de más de una década con las mismas tarifas”; y subraya que “los nuevos precios continúan siendo muy competitivos y se equiparan a los que se aplican en municipios de nuestro entorno”.

En cualquier caso, el consistorio aplica una serie de reducciones sobre estas tarifas, con el fin de facilitar el uso del recinto a determinados colectivos. Y es que, además de que la entrada es completamente gratuita para los más de 5.000 socios del Servei Municipal d'Esports (SME), los descuentos beneficiarán a otros cientos de personas. Así, y como ejemplos, abonarán el 75 % de la tarifa general los titulares del Carnet Jove; personas perceptoras de pensiones de viudedad, orfandad y no contributivas; personas en situación de desempleo superior a dos años; aquellas que tienen una discapacidad igual o superior al 33 % y los miembros de familias numerosas o monoparentales. Para beneficiarse de estas reducciones será necesario acreditar documentalmente la situación correspondiente.

Además, no pagarán entrada las víctimas de violencia de género ni las personas incluidas en programas de ayuda, rehabilitación o reinserción social, siempre a propuesta de los Servicios Sociales municipales.