Vila-real cierra Sant Pasqual con nota alta, aunque reconocen que hay algo importante a corregir

Muy participativas y con menos incidencias que en ediciones anteriores. Así se han desarrollado las fiestas patronales de Vila-real dedicadas a Sant Pasqual, que han finalizado este domingo con el castillo de fuegos artificiales lanzado desde el parque de Alaplana.

Y es que, al éxito de las principales actuaciones musicales, se suma la disminución del número de quejas por molestias de las peñas, sobre las que la Policía Local de Vila-real realizó 49 llamadas al orden, a diferencia de las 61 de los anteriores festejos, como ha explicado el comisario principal jefe de la Policía Local, José Ramón Nieto. Asimismo, se aplicaron dos sanciones por no respetar el horario de cierre de los casals y una por no estar la sede festiva —juvenil en este caso— inscrita en el registro obligatorio del Ayuntamiento.

Quejas y denuncias

Además, y básicamente en el entorno del Recinte de la Marxa, los agentes impusieron ocho denuncias por conducir bajo los efectos del alcohol y otras tres por drogas. De ellas, cinco se tramitaron por la vía penal, que conlleva juicios rápidos.

Por otra parte, los agentes de la Policía Local actuaron en tres peleas, mientras que se requirió su presencia en nueve altercados, cuyos informes se remitieron a la Policía Nacional por si fueran constitutivos de alguna denuncia económica o de cualquier otro tipo.

Por lo que respecta a las actuaciones musicales en Vila-real, la concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha incidido en el éxito de tres de ellas, como son las de la orquesta Panorama, que atrajo a más de 4.000 personas en el parque de la Mayorazga; y los conciertos de Marta Sánchez y David Civera, en una plaza Major llena, con más de 2.000 seguidores en cada uno de ellos.

Eventos taurinos

Asimismo, tanto Caravaca como Nieto han destacado la ausencia de incidencias en el transcurso de los eventos del bou al carrer. Al respecto, la edila ha felicitado a la Comissió del Bou “por su labor en organizar este tipo de actos en una ciudad de más de 50.000 habitantes y con un recinto de la vila tan grande, lo que no es una tarea fácil”.

Y Caravaca ha aprovechado para poner en valor el trabajo llevado a cabo por los 11 integrantes de la Comissió del Bou y los 11 voluntarios encargados de mantener el orden y la seguridad en este tipo de festejos, así como la labor efectuada por la propia Policía Local, Protección Civil y los operarios del departamento de Servicios Públicos.

La nota negativa

En cualquier caso, la edila Caravaca también ha mencionado uno de los escasos aspectos negativos con que se han cerrado las fiestas patronales de Sant Pasqual. Y este no es otro que el resultado de la comida para las personas de la tercera edad que se organiza en cada celebración patronal.

Imagen de la paella que se elaboró y sirvió en la fiesta de la tercera edad de estas fiestas de Sant Pasqual. / Toni Losas

El motivo no es otro que las quejas recibidas por asistentes a la cita por la “mala calidad” de la paella que se ofreció a los 1.200 comensales y que, como apunta la concejala, “lo ofrecido por la nueva empresa a la que se adjudicó, en concurso público, la preparación y el servicio de la comida, con todo incluido, no ha estado a la altura de lo que la gente y la organización del evento pedíamos”.

De hecho, las quejas de los asistentes se centraron, fundamentalmente, en la "insuficiencia de platos de entremeses", que no llegaron a todos los presentes, así como en la escasez de carne y verduras en la paella en cuestión; algo que, evidentemente, supone una merma tanto en el sabor como en la presencia de los platos.

Es por ello que Caravaca ha anunciado que se tomarán medidas “para que en los festejos de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre, no se repita esta situación”, por cuanto este servicio se licitó y adjudicó para las dos celebraciones patronales del año.