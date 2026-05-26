El BeeЯRock Fest de Conquistando Escalones bate récords con más de 18.000 euros para investigación médica

El BeeЯRock Fest de Vila-real, organizado por la asociación Conquistando Escalones, cerró su décima edición con una recaudación histórica de 18.469 euros, la cifra más alta alcanzada en los 10 años de vida del festival solidario. El evento, celebrado el pasado 22 de mayo durante las fiestas patronales en honor a Sant Pasqual, ha superado ampliamente los resultados de la anterior edición, en la que se obtuvieron 12.000 euros.

El incremento supone 6.469 euros más que en la última campaña, es decir, un crecimiento de cerca del 54% en los beneficios destinados a las investigaciones médicas sobre la distrofia muscular de cinturas LGMD2D y el VIH, causas impulsadas por la asociación Conquistando Escalones.

La cita, que este año celebraba su décimo aniversario, contó con un cartel encabezado por Benito Kamelas, junto a Ikaria, La Malavida y N’Rockats. Según la organización, el festival no solo batió récord de recaudación, sino también de asistencia, consolidándose como una de las propuestas musicales y solidarias de referencia durante las celebraciones patronales de Vila-real.

Satisfacción por el resultado

El presidente de la entidad, Abrahán Guirao, ha mostrado su satisfacción por el resultado obtenido. «Estamos muy contentos de que el BeeЯRock haya vuelto a ser un éxito porque, pese a que somos un equipo pequeño, hemos podido sacar adelante un evento que ya es un referente para muchas personas», señala.

Guirao también ha destacado que alcanzar una cifra tan elevada ha sido posible gracias al respaldo de la Concejalía de Fiestas de Vila-real, encabezada por Miriam Caravaca, y de la Junta de Festes, así como al trabajo del voluntariado, el personal técnico de los servicios municipales, las empresas externas y el público asistente.

«Todo ello ha hecho posible alcanzar una cifra tan alta y tan importante para la asociación y sus investigaciones», ha remarcado el presidente de Conquistando Escalones, que ha agradecido la implicación de todas las personas que hicieron posible una edición especialmente significativa para el festival.

Con este resultado, el BeeЯRock Fest Vol. X se convierte en la edición más exitosa de la historia del evento y refuerza su papel como iniciativa solidaria capaz de unir música, fiestas y compromiso social en Vila-real.