De la naranja al cachopo: las cuatro mejores tapas que han seducido a Vila-real

La 18ª edición de la Ruta de la Tapa de Vila-real cerró el pasado 3 de mayo con 8.050 tapas servidas y un volumen de negocio estimado de 40.250 euros, en una convocatoria en la que participaron 15 establecimientos de la ciudad. La iniciativa, organizada por la Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi), alcanza así la mayoría de edad consolidándose como una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario local y como la ruta decana de la provincia.

Las cifras -que se han dado a conocer este miércoles-, aunque vuelven a reflejar el peso de la cita como motor de dinamización hostelera y comercial del municipio, se sitúan por debajo de las registradas en la edición de 2025, cuando se sirvieron 11.300 tapas y se generó un volumen de negocio de 51.000 euros.

Fotogalería I Entrega de los premios a las mejores elaboraciones de las rutas de la tapa y del carajillo de Vila-real / Ashiovi

El Gran Casino ha acogido la entrega de premios de la Ruta de la Tapa y también de la II Ruta del Carajillo. Un acto que ha contado con la presencia de los responsables de los bares y restaurantes que se sumaron a la convocatoria de este año. Tampoco han faltado la vicealcaldesa e integrante del jurado profesional de la Ruta de la Tapa, Maria Fajardo; el concejal de Hostelería y Comercio, Xus Madrigal; ediles de la corporación, integrantes de Ashiovi y la reina y damas de las fiestas.

Durante el acto, Madrigal ha destacado que estas propuestas nacen con la voluntad de potenciar el consumo local y reforzar la economía de proximidad, a la vez que ofrecen a la ciudadanía y a los visitantes un espacio de convivencia en torno a la gastronomía. Por su parte, el presidente de Ashiovi, Emilio Miralles, ha hecho hincapié en la consolidación de ambas iniciativas, que este año han contado con una elevada participación tanto de establecimientos como de público.

Las elaboraciones más 'top'

En cuanto a los reconocimientos de ambas iniciativas, en el caso de la XVIII Ruta de la Tapa, las mejores valoraciones del jurado profesional han recaído en las ofrecidas por la Pizzeria Cristal, que hizo doblete en la categoría de tapa libre y en la modalidad de tapa con naranja.

Estas son las dos tapas con las que ha hecho doblete la Pizzeria Cristal, tras la valoración del jurado profesional. / Mediterráneo

Mientras tanto, la votación popular de quienes degustaron las elaboraciones encumbró a las que realizaron el Bar La Plana, en el apartado de tapa libre; mientras que Pico de Gallo se ha hecho con el galardón de la tapa con naranja.

Por votación popular, se han alzado como mejores tapas las elaboradas por el Bar La Plana y por Pico de Gallo, respectivamente. / Mediterráneo

Junto a la Ruta de la Tapa, Ashiovi también ha entregado los premios de la II Ruta del Carajillo, en la que participaron 27 locales. Esta segunda edición estuvo marcada por la combinación entre tradición e innovación, con elaboraciones creativas que mantienen la esencia de una bebida arraigada en la cultura popular.

En esta modalidad, Bar Madrigal ha sido el gran protagonista al conseguir el primer premio tanto en la categoría de carajillo tradicional como en la de elaboración libre. También han sido reconocidos El Rincón de la Olivereta, segundo clasificado en elaboración tradicional; Valentine’s Cafe & Bar, segundo en elaboración libre; Restaurante El Termet, tercero en elaboración tradicional; y El Casino, tercero en elaboración libre.

Implicación del sector

El acto sirvió además para reconocer la implicación de los establecimientos participantes, colaboradores y patrocinadores que hacen posibles ambas rutas, así como la labor del jurado profesional encargado de valorar las propuestas culinarias. Asimismo, se sortearon ocho vales regalo de 50 euros —cuatro por cada ruta— para consumir en establecimientos asociados a Ashiovi, y se entregaron otros dos cheques de 50 euros, patrocinados por Clar Televisió, correspondientes al Premio Especial Imágenes en Redes Sociales.

Ashiovi ha entregado el cheque solidario de la Ruta de la Tapa de Vila-real a la asociación Un pequeño Paso (1 PePa). / Ashiovi

Ashiovi mantuvo también la vertiente solidaria de la ruta con la entrega de una aportación benéfica a la asociación Un pequeño paso (1 PePa), entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Prader-Willi.

Desde la organización han valorado positivamente el desarrollo de ambas propuestas y han destacado su papel como herramienta de promoción de la gastronomía local, dinamización económica y atractivo turístico para Vila-real.