Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reina Sofía en CastellóLío pleno de CastellóEmpresa cerámica concurso de acreedoresNueva vía verde CastellóHuelga educativaAdiós baliza v-16
instagramlinkedin

INICIATIVA GASTRONÓMICA

De la naranja al cachopo: las cuatro mejores tapas que han seducido a Vila-real

'Enfado del napolitano', 'Cannolo All'arancia', 'Minicachopo' y 'Croqueta de calçot a la llama, mayonesa de romesco y su melaza de naranjo' ganan la 18º edición de la Ruta de la Tapa

Estas son las tapas que han merecido la mejor puntuación del jurado y del público en la edición de este año de la Ruta de la Tapa de Vila-real.

Estas son las tapas que han merecido la mejor puntuación del jurado y del público en la edición de este año de la Ruta de la Tapa de Vila-real. / Mediterráneo

Josep Carda

Vila-real

La 18ª edición de la Ruta de la Tapa de Vila-real cerró el pasado 3 de mayo con 8.050 tapas servidas y un volumen de negocio estimado de 40.250 euros, en una convocatoria en la que participaron 15 establecimientos de la ciudad. La iniciativa, organizada por la Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi), alcanza así la mayoría de edad consolidándose como una de las citas gastronómicas más esperadas del calendario local y como la ruta decana de la provincia.

Las cifras -que se han dado a conocer este miércoles-, aunque vuelven a reflejar el peso de la cita como motor de dinamización hostelera y comercial del municipio, se sitúan por debajo de las registradas en la edición de 2025, cuando se sirvieron 11.300 tapas y se generó un volumen de negocio de 51.000 euros.

Fotogalería I Entrega de los premios a las mejores elaboraciones de las rutas de la tapa y del carajillo de Vila-real

Fotogalería I Entrega de los premios a las mejores elaboraciones de las rutas de la tapa y del carajillo de Vila-real

Ver galería

Fotogalería I Entrega de los premios a las mejores elaboraciones de las rutas de la tapa y del carajillo de Vila-real / Ashiovi

El Gran Casino ha acogido la entrega de premios de la Ruta de la Tapa y también de la II Ruta del Carajillo. Un acto que ha contado con la presencia de los responsables de los bares y restaurantes que se sumaron a la convocatoria de este año. Tampoco han faltado la vicealcaldesa e integrante del jurado profesional de la Ruta de la Tapa, Maria Fajardo; el concejal de Hostelería y Comercio, Xus Madrigal; ediles de la corporación, integrantes de Ashiovi y la reina y damas de las fiestas.

Durante el acto, Madrigal ha destacado que estas propuestas nacen con la voluntad de potenciar el consumo local y reforzar la economía de proximidad, a la vez que ofrecen a la ciudadanía y a los visitantes un espacio de convivencia en torno a la gastronomía. Por su parte, el presidente de Ashiovi, Emilio Miralles, ha hecho hincapié en la consolidación de ambas iniciativas, que este año han contado con una elevada participación tanto de establecimientos como de público.

Las elaboraciones más 'top'

En cuanto a los reconocimientos de ambas iniciativas, en el caso de la XVIII Ruta de la Tapa, las mejores valoraciones del jurado profesional han recaído en las ofrecidas por la Pizzeria Cristal, que hizo doblete en la categoría de tapa libre y en la modalidad de tapa con naranja.

Estas son las dos tapas con las que ha hecho doblete la Pizzeria Cristal, tras la valoración del jurado profesional.

Estas son las dos tapas con las que ha hecho doblete la Pizzeria Cristal, tras la valoración del jurado profesional. / Mediterráneo

Mientras tanto, la votación popular de quienes degustaron las elaboraciones encumbró a las que realizaron el Bar La Plana, en el apartado de tapa libre; mientras que Pico de Gallo se ha hecho con el galardón de la tapa con naranja.

Por votación popular, se han alzado como mejores tapas las elaboradas por el Bar La Plana y por Pico de Gallo, respectivamente.

Por votación popular, se han alzado como mejores tapas las elaboradas por el Bar La Plana y por Pico de Gallo, respectivamente. / Mediterráneo

Junto a la Ruta de la Tapa, Ashiovi también ha entregado los premios de la II Ruta del Carajillo, en la que participaron 27 locales. Esta segunda edición estuvo marcada por la combinación entre tradición e innovación, con elaboraciones creativas que mantienen la esencia de una bebida arraigada en la cultura popular.

En esta modalidad, Bar Madrigal ha sido el gran protagonista al conseguir el primer premio tanto en la categoría de carajillo tradicional como en la de elaboración libre. También han sido reconocidos El Rincón de la Olivereta, segundo clasificado en elaboración tradicional; Valentine’s Cafe & Bar, segundo en elaboración libre; Restaurante El Termet, tercero en elaboración tradicional; y El Casino, tercero en elaboración libre.

Implicación del sector

El acto sirvió además para reconocer la implicación de los establecimientos participantes, colaboradores y patrocinadores que hacen posibles ambas rutas, así como la labor del jurado profesional encargado de valorar las propuestas culinarias. Asimismo, se sortearon ocho vales regalo de 50 euros —cuatro por cada ruta— para consumir en establecimientos asociados a Ashiovi, y se entregaron otros dos cheques de 50 euros, patrocinados por Clar Televisió, correspondientes al Premio Especial Imágenes en Redes Sociales.

Ashiovi ha entregado el cheque solidario de la Ruta de la Tapa de Vila-real a la asociación Un pequeño Paso (1 PePa).

Ashiovi ha entregado el cheque solidario de la Ruta de la Tapa de Vila-real a la asociación Un pequeño Paso (1 PePa). / Ashiovi

Ashiovi mantuvo también la vertiente solidaria de la ruta con la entrega de una aportación benéfica a la asociación Un pequeño paso (1 PePa), entidad dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Prader-Willi.

Noticias relacionadas y más

Desde la organización han valorado positivamente el desarrollo de ambas propuestas y han destacado su papel como herramienta de promoción de la gastronomía local, dinamización económica y atractivo turístico para Vila-real.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
  2. Los tres vuelos que llegan en junio al aeropuerto de Castellón: 40.000 plazas para volar desde 15 euros
  3. Estafa en Wallapop a un usuario de Castellón: Vende su coche, no le pagan y los compradores le vacilan enviándole fotos de su vehículo a 260 km/h
  4. Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%
  5. De cuartel abandonado a hotel rural con restaurante: buscan gestor para un nuevo complejo turístico en el interior de Castellón
  6. Vila-real cierra Sant Pasqual con nota alta, aunque reconocen que hay algo importante a corregir
  7. La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
  8. La Vuelta echa a rodar en Castellón con la presentación oficial de las dos etapas que recorrerán la provincia dentro de tres meses

Vila-real cierra la 18ª edición de la Ruta de la Tapa con 40.000 euros de volumen de negocio

Vila-real cierra la 18ª edición de la Ruta de la Tapa con 40.000 euros de volumen de negocio

Vila-real activa el verano: casi 1.700 plazas de actividades deportivas y de aventura para niños, jóvenes y adultos

Vila-real activa el verano: casi 1.700 plazas de actividades deportivas y de aventura para niños, jóvenes y adultos

Vila-real adjudica per 1,9 milions el nou enllumenat led en polígons i perifèria de la ciutat

Vila-real adjudica per 1,9 milions el nou enllumenat led en polígons i perifèria de la ciutat

El BeeЯRock Fest de Conquistando Escalones bate récords con más de 18.000 euros para investigación médica

El BeeЯRock Fest de Conquistando Escalones bate récords con más de 18.000 euros para investigación médica

El PP de Vila-real qualifica de "desproporcionat" el preu dels abonaments i les entrades de la piscina del Termet

El PP de Vila-real qualifica de "desproporcionat" el preu dels abonaments i les entrades de la piscina del Termet

Toni Royo presenta a Vila-real el seu nou llibre 'I els camins no s'aturen'

Toni Royo presenta a Vila-real el seu nou llibre 'I els camins no s'aturen'

Gossos, solidaritat i activitats al Termet: així serà la nova marxa canina de Vila-real

Gossos, solidaritat i activitats al Termet: així serà la nova marxa canina de Vila-real

Vila-real cierra Sant Pasqual con menor quejas e incidentes, pero con nota baja para el paella de la tercera edad

Vila-real cierra Sant Pasqual con menor quejas e incidentes, pero con nota baja para el paella de la tercera edad
Tracking Pixel Contents