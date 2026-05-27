Vila-real activa el verano: casi 1.700 plazas de actividades deportivas y de aventura para niños, jóvenes y adultos

Cerca de 1.700 plazas vuelve a poner al alcance de la ciudadanía el Servei Municipal d’Esports (SME) de Vila-real, en el marco de las campañas de verano del Estiu Actiu y de la Escola Esportiva d’Estiu, dos iniciativas que se llevan a cabo con la doble finalidad de fomentar el deporte entre los niños y jóvenes y, a su vez, favorecer la conciliación familiar una vez arrancan las vacaciones escolares.

El edil de Deportes de Vila-real, Xus Madrigal, ha presentado una nueva edición de la Escola Esportiba d'DEstiu y del Estiu Actiu. / Mediterráneo

En concreto, y como ha informado este miércoles el concejal del área, Xus Madrigal, en la iniciativa del Estiu Actiu, que se desarrollará del 22 de junio al 31 de julio, se ofertan 955 plazas en nueve actividades, que tendrán lugar en la piscina cubierta Yurema Requena, en las salas de actividad física del SME y en las del pabellón Bancaixa. Estas son: cursos de natación para niños y adultos —estos últimos se han tenido que ampliar a causa de la alta demanda del pasado año—, Aiguasalut, natación para mayores de 65 años y para bebés, pilates, yoga, bifit y entrenamiento funcional, una modalidad que, según han explicado desde el SME, ha tenido una gran demanda durante la temporada de invierno y que ahora se incorpora también a la campaña estival.

Los precios

En cuanto a los precios, estos van desde los 6 a los 37 euros. “Son tasas populares, muy competitivas y, además, existen una serie de descuentos a diferentes colectivos”, afirma el edil Madrigal. Unos descuentos que coinciden con los que se aplican en el nuevo cuadro de tarifas de las entradas y bonos para acceder a la piscina de verano del Termet, que, como ya se anunció días atrás, adelanta su apertura al público al 1 de junio.

Consulta el folleto del Estiu Actiu:

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Por otro lado, el concejal de Deportes ha incidido en el hecho de que la Escola Esportiva d’Estiu cumple este año un total de 40 ediciones, con una oferta de 700 plazas en tres categorías: Iniciación, Descubrimiento y Aventura.

De esta forma, el programa de Iniciación se dirige a niños y niñas nacidos entre 2018 y 2020 y se desarrollará principalmente en el pabellón Bancaixa, aunque también incluirá actividades en el Termet, sesiones en el trinquete, senderismo y actividades acuáticas. El grupo de Descubrimiento, destinado a participantes nacidos entre 2014 y 2017, ampliará la oferta con actividades en bicicleta y una noche de acampada en la piscina del Termet.

Consulta el folleto de la Escola Esportiva d'Estiu:

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Además, este año se recupera el programa Aventura, dirigido a jóvenes nacidos entre 2010 y 2013, con la voluntad de retomar el espíritu de los antiguos campamentos de verano y potenciar las actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Esta modalidad incluirá una noche de acampada en Pina de Montalgrao, actividades de senderismo, experiencias de aventura, una jornada en el pantano del Sitjar y una ruta ciclista por la Vía Verde de Ojos Negros.

Recuperación de experiencias e inscripciones

“Recuperamos parte de aquellas experiencias que durante años marcaron a muchas generaciones de jóvenes”, ha señalado Madrigal, quien ha incidido en la apuesta municipal por ofrecer actividades diferentes y enriquecedoras también durante el verano, así como en la importancia de contar con un programa “estrella” en la provincia y en la Comunitat, como es la Escola Esportiva d’Estiu.

Las inscripciones para todas las actividades se abrirán del 1 al 8 de junio y podrán formalizarse tanto de manera presencial como telemática. Las personas interesadas podrán inscribirse presencialmente en la piscina Yurema Requena, en horario ininterrumpido de 9.00 a 19.00 horas, mientras que la tramitación en línea se realizará a través de la plataforma DeporSite hasta las 12.00 horas del día 8 de junio.