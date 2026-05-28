Los docentes exponen ‘en vivo’ al pleno de Vila-real sus reclamaciones por la huelga educativa
PSPV-PSOE, Compromís y los ediles no adscritos Rubert y Saura apoyan la moción en defensa de las reivindicaciones del profesorado, mientras que el PP se abstiene y Vox lo hace en contra
Una amplia representación de profesores han llenado el salón de plenos del ayuntamiento de Vila-real, en el marco de la sesión ordinaria del mes de mayo en la que, por urgencia, ha entrado una moción, presentada en este caso, por Compromís, en defensa de las reivindicaciones que se reclaman a la Conselleria de Educación con la huelga indefinida que ya se prolonga por dos semanas y a la que se suma la gran mayoría del colectivo de docentes.
Todos los grupos políticos han apoyado que la propuesta, que se incluía en el apartado de asuntos de urgencia, se debatiera como primer punto, por cuanto la misma, de seguir el orden previsto, hubiera tardado al menos dos horas en tratarse.
Acuerdo de la Asamblea de Docentes
En este caso, la moción que, aunque presentada por Compromís por una cuestión legal, refleja literalmente el acuerdo de la Asamblea de Docentes de Vila-real, en el sentido de exigir, entre otras cosas, la reducción de ratios, la mejora de las condiciones laborales y económicas del profesorado, la disminución de la carga burocrática, la mejora también de la atención a la diversidad, así como de las infraestructuras o la derogación de la Ley de Libertad Educativa, conocida también como Ley Rovira, para garantizar “una educación pública de calidad y en valenciano”.
Sin embargo, a la hora de votar el apoyo a la reclamación de los docentes, Vox ha emitido su postura en contra, el PP se ha abstenido y han votado a favor los dos ediles no adscritos, Manu Rubert y Dora Saura, así como el PSPV-PSOE y Compromís.
Por su parte, la docente vila-realense Reyes Aymerich ha sido la encargada de exponer al pleno las reivindicaciones del profesorado de la ciudad en huelga, incluso haciendo referencia a la paralización por el Consell de proyectos incluidos para la ciudad en el anterior plan Edificant, como el nuevo colegio público Escultor Ortells; o la construcción del cuarto instituto de Educación Secundaria y bachillerato.
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