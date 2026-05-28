NOVEDAD COMERCIAL
Una importante cadena valenciana abrirá nuevo supermercado en Vila-real en el local de un antiguo Mercadona
La empresa instalará en la avenida Pius XII un nuevo modelo de proximidad, con más de 1.600 metros cuadrados de sala de venta, en una zona marcada por recientes cierre y nuevas aperturas
Una importante cadena especializada en la venda de productos de alimentación y del hogar ha decidido dar un nuevo paso para reforzar su presencia en la provincia de Castellón. Y lo hará con la apertura de un nuevo supermercado en Vila-real. La compañía valenciana ha elegido el barrio del Hospital para implantar un modelo de tienda urbana y de proximidad, más reducido que sus formatos habituales, pero adaptado a una compra "más cómoda, rápida y cercana al día a día de los consumidores".
El nuevo establecimiento se ubicará en la avenida Pius XII, concretamente en el espacio en el que hasta principios de año se emplazada un Mercadona, y contará con una superficie total de 1.615 metros cuadrados de sala de venta. En este espacio, la compañía ofrecerá sus secciones habituales de alimentación, frescos al corte, bodega, droguería y perfumería, manteniendo su apuesta por primeras marcas y productos a precios competitivos.
El emotivo agradecimiento de los vecinos de un barrio de Vila-real al personal de un Mercadona que acaba de cerrar
La apertura de un Family Cash llega en un momento especialmente significativo para el barrio del Hospital, después del reciente cierre del supermercado de Mercadona situado en este mismo lugar, un establecimiento que durante años formó parte de la vida cotidiana del vecindario. De hecho, la asociación vecinal del barrio quiso despedir públicamente al personal que trabajaba en el supermercado con una carta de agradecimiento en la que subrayaba que aquel comercio fue “más que un simple punto de venta”.
En ese escrito, los vecinos destacaban el papel social que había desempeñado el supermercado en la zona, al convertirse en un lugar donde abastecer las casas, resolver compras de última hora y compartir pequeñas conversaciones que, según la entidad, “hacen barrio”. También agradecían la profesionalidad y el trato humano de los trabajadores, especialmente durante la pandemia.
Recuperar la actividad comercial
La llegada de Family Cash permitirá ahora recuperar actividad comercial en un punto clave del barrio del Hospital y dotar a esta zona de Vila-real de una nueva superficie de alimentación de proximidad. La empresa dirigida por José Canet plantea este formato como una respuesta a las "nuevas necesidades de consumo, con establecimientos más accesibles, prácticos y pensados para compras ágiles".
Cierra un gigante y llegan nuevos nombres: el 'boom' de supermercados en la zona sur de Vila-real
Con esta nueva apertura, Family Cash refuerza su implantación en la provincia de Castellón, donde ya dispone de supermercados en Vinaròs, la Vall d’Uixó, Benicarló y Castelló de la Plana. La compañía da así un paso más en la evolución de su propuesta comercial, ampliando su capilaridad con tiendas de menor tamaño que sus grandes superficies habituales.
El proyecto de Vila-real se suma, además, a los recientes anuncios de futuras aperturas en otras ciudades de la Comunitat, como Ontinyent, Jávea, Alzira y Alfafar, con los que la enseña valenciana prevé superar los 50 establecimientos dentro de su red comercial.
- Unos emprendedores de l'Alcora crean un sistema para instalar de forma fácil y barata pavimento cerámico
- Una empresa cerámica de Castellón entra en concurso de acreedores: intervenidas las facultades de administración
- La reina Sofía ya está en Castelló: dónde y qué ha comido
- Este es el recorrido y el diseño de la nueva vía verde de Castelló
- Un pequeño pueblo de Castellón recupera la tienda de toda la vida
- Todos los destinos y chollos para volar desde Castellón este verano: billetes de ida y vuelta a partir de 30 euros
- Lío en el pleno de Castelló con los profesores en huelga: 'Cuidado que se les ve el plumero
- Sigue la última hora de la huelga indefinida de los profesores en Castellón: Educación cifra el seguimiento en el 22,5%