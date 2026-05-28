El PP de Vila-real pide a la Conselleria de Agricultura impulsar la modernización del regadío en el sector de Pinella 3

El portavoz del Partido Popular en Vila-real, Adrián Casabó, ha solicitado a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca que inicie los trámites para acometer las obras de mejora necesarias para modernizar el riego en el área Pinella 3 “con el objetivo de continuar avanzando en la modernización del regadío en nuestro término municipal y ser todavía más eficientes en el consumo de agua”, como destaca el líder local del PP tras un encuentro con el conseller Miguel Barrachina.

El portavoz vila-realense del PP, Adrián Casabó, conversa con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, a los pies de un campo de naranjos. / Mediterráneo

“Necesitamos que la Generalitat acometa esta obra de interés general para implantar el riego por goteo en una zona de 321 hectáreas, lo que permitiría un ahorro importante cada año al eliminar el riego a manta y disponer de cultivos más competitivos y sostenibles”, explica Casabó, quien detalla que el sector Pinella 3 pertenece a la Asociación de Regantes de Pinella, entidad integrada en la Comunidad de Regantes del Canal de la Cota 100 Margen Derecho del Rio Millars.

Esfuerzo de los agricultores

Casabó reconoce “el esfuerzo constante de nuestros agricultores por modernizar nuestros campos y ser más eficientes en el consumo del agua”, y aprovecha para agradecer "la predisposición de la Conselleria de Agricultura para movilizar los recursos necesarios para esta importante inversión económica que permitiría acometer estas obras de mejora en la red de conducción de agua de Pinella 3, una actuación que los regantes esperan desde hace años”.

“Es necesario que la Administración autonómica acompañe con planificación e inversión a los agricultores y regantes de Vila-real, que siempre se han esforzado por adaptarse a un entorno cada vez más exigente y han sido a lo largo de la historia un referente en el consumo eficiente del agua”, concluye el portavoz popular.