El presupuesto de Vila-real para el 2026 entrará en vigor el lunes, tras rechazarse las dos alegaciones al mismo

La corporación municipal de Vila-real ha dado este jueves vía libre definitiva al presupuesto municipal para el 2026, tras rechazarse las dos alegaciones presentadas al mismo -una de Vox y otra de la Intersindical-, lo que permitirá, según la previsiones del equipo de gobierno, que las cuentas entren en vigor el próximo lunes, una vez publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Aun así, la aplicación efectiva deberá esperar al volcado y cotejado del presupuesto prorrogado del 2025 con el ahora aprobado, que alcanza la cifra de 66,8 millones de euros.

Finalmente, las alegaciones han sido rechazadas, atendiendo al informe elaborado por el departamento de Intervención, con los votos favorables del PSPV-PSOE, Compromís y el edil no adscrito Manu Rubert, mientras que la concejala Dora Saura se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Al respecto, la edila de Hacienda, Sabina Escrig, ha explicado los motivos por los que se han rechazado ambas alegaciones, a la vez que ha asegurado estar convencida de que la intención de la formación ultraderechista «ha sido retrasar la aprobación definitiva del presupuesto». Una intencionalidad que negó el edil de Vox, Fernando Archela.

Agua y economía

Por otra parte, el pleno ha dado luz verde por unanimidad al proyecto de ejecución de los trabajos necesarios para sustituir el equipo de cloración del pozo de Reg Nou, uno de los cuatro que abastecen de agua potable a Vila-real. Una intervención que se suma a otras ya realizadas y a otras por llevar a cabo en los próximos meses.

Igualmente, todos los grupos políticos con representación municipal han avalado la propuesta de bonificación del IBI para los establecimientos comerciales y hosteleros, en el marco del plan de ayuda al comercio local. Únicamente la edila no adscrita, Dora Saura, ha decidido abstenerse en la votación.

Ya en el apartado de las mociones debatidas en el pleno ordinario, que ha estado marcado por la presencia y la participación activa de una representación de docentes para explicar las razones de la huelga indefinida que mantienen desde hace dos semanas, no han salido adelante, entre otras, las mociones presentadas por el PP, sobre la adhesión del Ayuntamiento de Vila-real a la red de municipios afectados por la ocupación; y la de Vox, en contra del proceso de regulación de inmigrantes impulsado por el Gobierno.

Por contra, sí que se ha aprobado la propuesta del grupo municipal socialista en apoyo de ese mismo proceso de regularización; así como la que tiene por objetivo reclamar a la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación la ampliación de la cobertura del bono infantil también para el mes de julio, a petición de las escuelas infantiles locales.

Plan de eficiencia energética

Otro de los asuntos al que se ha dado luz verde con la unanimidad de toda la corporación es el relativo al expediente de crédito extraordinario que se requiere para acceder al préstamo de unos 1,9 millones de euros, con cero intereses y para 10 años, financiado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el que se llevará a cabo la modernización, en una primera fase, del sistema de alumbrado público de las áreas industriales y de la periferia del casco urbano que, como ha apuntado la vicealcaldesa y edila de Servicios Públicos, Maria Fajardo, se devolverá en cuotas anuales de unos 220.000 euros, una cantidad que supone prácticamente la mitad de los 431.000 euros que ahorrará la ciudad en consumo de energía.

Como publicó Mediterráneo este miércoles, el Ayuntamiento de Vila-real adjudicará, una vez se haga efectiva la consignación del crédito con el IDAE, la ejecución de los trabajos en cuestión a la empresa Imesapi, SA, que acometerá las labores que se requieren para modernizar los equipos de gestión del alumbrado público de los polígonos empresariales y de la zona periférica de la ciudad, así como el cambio a tecnología led de más de 3.300 luminarias actuales.