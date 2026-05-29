La okupación regresa al debate político en Vila-real, pese a que la actuación policial es "residual"

La problemática de la okupación de viviendas en Vila-real ha vuelto al debate político municipal, pese a que su incidencia en el ámbito policial y vecinal es, según fuentes de los cuerpos de seguridad, "residual". Fuentes consultadas aseguran que las quejas vecinales vinculadas a este fenómeno son escasas y que, en los últimos cuatro meses, la Policía Local solo ha intervenido en una ocasión en una vivienda en mal estado, una actuación que se resolvió de inmediato con la salida de las personas que la habían ocupado.

En la misma línea, el concejal de Seguridad, Toni Marín, reitera que la problemática, al menos en lo que se refiere a la conflictividad vecinal, es “prácticamente inexistente” en Vila-real, aunque reconoce que existen viviendas propiedad de entidades financieras que se encuentren okupadas, aunque en estos casos se trata de situaciones que se dirimen por la vía civil y en los juzgados. Aun así, el Ayuntamiento de Vila-real ofrece vías de mediación cuando es posible, pese a no tratarse de una competencia municipal directa.

El asunto ha cobrado actualidad después de que el portavoz del PP, Adrián Casabó, haya insistido en la necesidad de “asesorar y aportar mayor seguridad” a los propietarios afectados por la okupación de viviendas en la ciudad, tras caer su moción en el último pleno, celebrado este jueves, para que la ciudad se adhiriera a la red MAO, impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Mercado inmobiliario

Casabó sostiene que la okupación tiene también efectos sobre el mercado inmobiliario. “Nuestra idea es clara: hay que defender al que paga sus impuestos y no al que okupa”, afirma. No obstante, el propio líder de los populares reconoció en el pleno del jueves que la situación en Vila-real no alcanza los niveles de otros municipios de la Comunitat Valenciana.

Desde el área de Seguridad, el concejal Toni Marín insiste en que los datos disponibles no reflejan una problemática generalizada ni una conflictividad vecinal significativa vinculada a la okupación en Vila-real, más allá de casos puntuales o de procedimientos que afectan a inmuebles de entidades financieras y que se canalizan por la vía judicial. De hecho, en el mismo pleno aseguró que "es más probable que se produzca un incendio que el hecho de que se okupe una vivienda".