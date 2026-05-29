El ritual del alcalde de Vila-real cada día al amanecer: "A esas horas ocurre algo mágico"

Antes de que suene el ruido político del día, antes de los plenos, las reuniones, los expedientes y las agendas institucionales, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, tiene un ritual que empieza cuando buena parte de la ciudad todavía duerme. A las 6.00 horas, cuando el sol “todavía ni asoma”, aprovecha para hacer algo de deporte y caminar. Y, según ha compartido él mismo en sus redes sociales, es justo entonces cuando “ocurre algo mágico”.

No habla de una reunión decisiva ni de una llamada urgente, sino de algo mucho más sencillo: el canto de las aves al amanecer. Tras horas de oscuridad, explica Benlloch, “decenas de aves cantan sin parar, felices, como celebrando que el ciclo de la vida continúa y que ellas siguen ahí”. Una escena cotidiana, pero también íntima, que el primer edil quiere convertir en una reflexión sobre la importancia de detenerse, escuchar y mantener el contacto con la naturaleza.

Publicación de Facebook de José Benlloch.

Entre todos esos sonidos, hay uno que para el alcalde tiene un protagonismo especial: el de la oropéndola, un ave que cada primavera llega al entorno del río Millars, junto a la ermita de Vila-real, y que Benlloch asegura seguir desde hace años. “Silba sin descanso hasta que sale el sol”, cuenta, al tiempo que la define como un ave “preciosa, curiosa y muy difícil de fotografiar”.

Complicidad y confianza

Benlloch reconoce que muchos naturalistas le han explicado lo complicado que resulta verla de cerca, aunque él presume, con cierta complicidad, de haber conseguido fotografiarla y grabarla. “Será que, después de tantos años, me he ganado un poco su confianza. Para ellas no supongo ningún peligro”, apunta en su reflexión.

La oropéndola, 'oriol' en valenciano, es el ave que cada día al amanecer escucha el alcalde Benlloch en sus paseos por la orilla del Millars. / Mediterráneo

El vínculo, al menos en su relato, va incluso un poco más allá. Benlloch asegura que, con el paso del tiempo, ha llegado a saber dónde tienen su nido y dónde crían cada año a sus polluelos, aunque siempre, remarca, desde el respeto y manteniendo la distancia necesaria para no molestarlas. Una de las cosas que más ilusión le haría descubrir, reconoce, es si se trata de la misma pareja de oropéndolas la que regresa año tras año a acompañarle en esos amaneceres junto al Millars. “Me gusta pensar que sí”, confiesa.

Los contrastes de naturaleza y vida diaria

En esa estampa de primera hora también aparece el contraste entre la naturaleza y la vida diaria que empieza a ponerse en marcha. El canto de las aves mitiga, explica, el ruido de los vehículos que ya comienzan a llenar la autopista: personas que se dirigen a sus trabajos o transportan mercancías, actividades que, según señala, también forman parte del progreso y del avance colectivo.

Más allá de la anécdota personal, el alcalde Benlloch busca aprovechar este mensaje para lanzar una reflexión sobre el bienestar. Y anunciado que irá compartiendo vídeos de sus “amigas las oropéndolas” y que también hablará de “lo necesario que es para nuestra salud emocional y mental escuchar el canto de los pájaros y mantener el contacto con la naturaleza”.

La publicación termina, además, con una referencia lingüística y sentimental: en valenciano, la oropéndola recibe el nombre de oriol. “Quizá por eso, cuando canta al amanecer en el Termet y junto al Millars, parece todavía más nuestra”, concluye Benlloch.

Una reflexión de amanecer, naturaleza y pausa en medio del ritmo diario. O, como resume el propio alcalde de Vila-real, una de esas horas en las que “ocurre algo mágico”.