¿Por qué los perros han sido protagonistas este sábado en Vila-real?

Algo poco habitual ha llamado la atención este sábado en Vila-real: varios vecinos han puesto rumbo al Termet acompañados de sus perros y con una causa solidaria detrás.

La jornada ha comenzado este sábado en la plaza del Estadio de la Cerámica, desde donde los participantes han iniciado un recorrido hasta uno de los espacios más emblemáticos de Vila-real: el pinar del Termet.

El motivo ha sido la celebración de una nueva edición de la marcha canina solidaria “Patitas en Acción”, organizada por la Concejalía de Juventud de Vila-real, a través de los Corresponsales Juveniles. La cita ha tenido un marcado carácter benéfico y ha puesto el foco en la solidaridad, la convivencia y el bienestar animal.

La marcha canina benéfica de Vila-real, en imágenes / Manolo Nebot

La marcha ha salido a las 10.00 horas desde la plaza del Estadio de la Cerámica y ha finalizado en el pinar del Termet, donde se han desarrollado diferentes actividades dirigidas a los asistentes.

Entre las propuestas han figurado pintacaras, una gymkana canina, una charla impartida por Vicente García y un espacio de colaboración con protectoras animales.

La participación en “Patitas en Acción” ha consistido en un donativo de 5 euros, que incluía un portabolsas de regalo.

Juventud y bienestar animal

El concejal de Juventud, Javier López, ha destacado “la implicación de los jóvenes de Vila-real en iniciativas solidarias y de concienciación como esta, que fomentan el respeto y el bienestar animal”.

López también ha remarcado que “es muy positivo que sean los propios jóvenes quienes impulsen actividades benéficas capaces de unir convivencia, solidaridad y educación en valores”.

El guiño al gos rater valencià

Desde la Colla Gegantera de Vila-real, su responsable, Carlos Chiva, ha agradecido a los Corresponsales Juveniles que hayan elegido el gos rater valencià como referencia en esta iniciativa.

Chiva ha recordado que esta raza autóctona también está presente en la entidad a través de dos figuras, Vila y Termet, que hacen bailar a los más jóvenes y contribuyen a reivindicar el pedigrí del gos rater valencià.

Con esta nueva edición de “Patitas en Acción”, Vila-real ha unido participación juvenil, solidaridad y concienciación en torno al respeto a los perros y al bienestar animal.