Dolor en Vila-real por la muerte de Manuel Mezquita, exconcejal y antiguo directivo del Villarreal CF

Vila-real lamenta la muerte de Manuel Mezquita Monzó, una figura conocida en la vida pública, deportiva y social de la ciudad. Mezquita fallece a los 63 años dejando una trayectoria vinculada tanto al Ayuntamiento como al Villarreal CF, dos ámbitos en los que desarrolló parte de su actividad durante años especialmente significativos para el municipio.

El Ayuntamiento ha trasladado públicamente su pésame a la familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria personal y de servicio público. Manuel Mezquita fue concejal del Partido Popular en Vila-real durante dos legislaturas. La primera, entre 1999 y 2003, coincidió con Manuel Vilanova como alcalde. Posteriormente repitió como edil entre 2003 y 2007, etapa en la que primero continuó Vilanova al frente de la alcaldía y después asumió el cargo Juan José Rubert. Durante su paso por la corporación municipal estuvo al frente de las concejalías de Policía y de Deportes.

Antes de su etapa política, Mezquita también estuvo vinculado al Villarreal CF. Fue directivo del club en la etapa de Pascual Font de Mora y, durante los dos primeros años de Fernando Roig, ejerció como jefe de seguridad del campo de El Madrigal.

Su nombre formó parte, por tanto, de dos espacios muy presentes en la vida de Vila-real: la gestión municipal y el entorno del club amarillo. Además, era tío del diputado en el Congreso por Compromís, Alberto Ibáñez.

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El sepelio por Manuel Mezquita tendrá lugar este lunes, a las 16.00 horas, en el Tanatorio San José. Su fallecimiento ha provocado muestras de pesar en Vila-real, donde se recuerda su paso por la política local, el deporte y el servicio público. DEP.