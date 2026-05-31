Dolor en Vila-real por la muerte de Manuel Mezquita, exconcejal y antiguo directivo del Villarreal CF
El que fuera edil del Partido Popular durante dos legislaturas fallece a los 63 años; el sepelio será este lunes en el Tanatorio San José
Santi Vila
Vila-real lamenta la muerte de Manuel Mezquita Monzó, una figura conocida en la vida pública, deportiva y social de la ciudad. Mezquita fallece a los 63 años dejando una trayectoria vinculada tanto al Ayuntamiento como al Villarreal CF, dos ámbitos en los que desarrolló parte de su actividad durante años especialmente significativos para el municipio.
El Ayuntamiento ha trasladado públicamente su pésame a la familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él su trayectoria personal y de servicio público. Manuel Mezquita fue concejal del Partido Popular en Vila-real durante dos legislaturas. La primera, entre 1999 y 2003, coincidió con Manuel Vilanova como alcalde. Posteriormente repitió como edil entre 2003 y 2007, etapa en la que primero continuó Vilanova al frente de la alcaldía y después asumió el cargo Juan José Rubert. Durante su paso por la corporación municipal estuvo al frente de las concejalías de Policía y de Deportes.
Antes de su etapa política, Mezquita también estuvo vinculado al Villarreal CF. Fue directivo del club en la etapa de Pascual Font de Mora y, durante los dos primeros años de Fernando Roig, ejerció como jefe de seguridad del campo de El Madrigal.
Su nombre formó parte, por tanto, de dos espacios muy presentes en la vida de Vila-real: la gestión municipal y el entorno del club amarillo. Además, era tío del diputado en el Congreso por Compromís, Alberto Ibáñez.
El sepelio por Manuel Mezquita tendrá lugar este lunes, a las 16.00 horas, en el Tanatorio San José. Su fallecimiento ha provocado muestras de pesar en Vila-real, donde se recuerda su paso por la política local, el deporte y el servicio público. DEP.
Suscríbete para seguir leyendo
- Luto en el Rallye de la Cerámica: Fallece el copiloto Samuel Ortiz y su hermano Jordi, herido muy grave en un accidente en Castellón
- Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica
- Grave accidente en el Rallye de la Cerámica
- La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
- Una madre y su hija se precipitan por un acantilado tras ceder la barandilla en Vinaròs
- De vivir en Alemania a reabrir un camping en el interior de Castellón: el giro de vida de Álex y Sonia
- Cierre de una empresa cerámica de Castellón: desesperación entre los trabajadores
- Medio centenar de jubilados de Castellón se quedan bloqueados en Lloret de Mar con el Imserso: 'Aún estamos esperando a que nos vengan a buscar