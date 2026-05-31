Las Jornadas del Orgullo Friki aspiran a superar los 2.000 asistentes en Vila-real

El Centro de Congresos, Ferias y Encuentros de Vila-real volverá a convertirse los días 6 y 7 de junio en el punto de encuentro de la cultura friki con la celebración de la XII edición de las Jornadas del Orgullo Friki, una cita que el año pasado reunió a 2.030 asistentes y que este año espera igualar o incluso superar esa cifra.

El concejal de Juventud, Javier López, junto con la presidenta de la Asociación Otakuonda, Desirée Díaz, y la secretaria de la entidad, Tamara Bartoll, han presentado la programación de un evento que continúa consolidándose como una de las principales referencias del ocio alternativo en la provincia.

López ha destacado el crecimiento constante de las jornadas y ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para proyectar una Vila-real "viva, dinámica y con identidad propia", reforzando su papel como ciudad de eventos.

Cosplay, K-pop, videojuegos y cultura japonesa

La programación incluirá una amplia zona de estands con comercios, artesanos, editoriales, librerías, autores, artistas, profesionales de la impresión 3D y otros expositores especializados. También participarán diferentes asociaciones que ofrecerán actividades durante todo el fin de semana.

Entre ellas figuran simuladores de conducción, talleres y juegos relacionados con el anime, demostraciones de impresión 3D, actividades de softcombat y tiro con arco, espacios dedicados a los juegos de mesa y exhibiciones de artes marciales samuráis.

Las jornadas contarán además con una zona de talleres creativos con propuestas como figuras Hama, pintura de tote bags, dibujo o creación de cerezos japoneses, además de espacios para videojuegos, rol y juegos de mesa.

Conciertos, concursos y entrada gratuita

El escenario principal acogerá algunas de las actividades más esperadas del programa, como el concierto de Meimei, espectáculos de teatro y artes marciales japonesas, sesiones de K-pop Random y los tradicionales concursos de cosplay, karaoke y baile.

El evento también contará con una zona de foodtrucks con hamburguesas, churros y pizzas, incluyendo opciones veganas y adaptadas para personas con intolerancias alimentarias. Además, dos protectoras felinas, Gats de Barri y Colonias Felinas, aprovecharán la cita para dar visibilidad a su labor.

La entrada será gratuita, aunque la organización recomienda reservar plaza previamente para facilitar el control de aforo y la previsión de asistencia. El recinto, situado en la calle Miralcamp, también podrá alcanzarse mediante el autobús urbano gratuito.