Vila-real busca soluciones para limitar el tráfico en el puente de Santa Quitèria

Acaba de cumplirse un año desde que, definitivamente, la portería que limitaba el tráfico de vehículos de mediano y gran tamaño por el puente medieval de Santa Quitèria, que une Vila-real y Almassora y salva el río Millars por la zona del Pantanet, quedara totalmente rota y desmantelada en la parte vila-realense, pero también desde hace unos meses en la de Almassora.

La falta de las mencionadas porterías fue objeto de una pregunta formulada en un reciente pleno ordinario de la corporación municipal de Vila-real por la portavoz de Vox, Irene Herrero, quien mostró su preocupación por los daños que pudiera ocasionar el tránsito de vehículos con carga, como los camiones que se dedican a la campaña de recogida de cítricos, a esta infraestructura declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento.

Expedientes abiertos

Al respecto, la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, reconoce que el problema con la portería, al menos la que corresponde a Vila-real, «tiene varios expedientes abiertos desde hace algunos años, con diversos informes de departamentos como la Policía Local, Servicios Públicos o Movilidad».

Unos informes que tienen como objetivo, como explicaba en su día la edila Fajardo, abordar el asunto conjuntamente con el Ayuntamiento de Almassora. De hecho, la propia Policía Local informaba 12 meses atrás del corte de tráfico en este punto después de que un coche derribara el elemento limitador.

Entre tanto, el alcalde, José Benlloch, apuesta por buscar una solución más novedosa y teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, con la finalidad de que ese elemento que se coloque no afecte en exceso a la imagen de un monumento declarado BIC, como es el puente de Santa Quitèria.