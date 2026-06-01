Tots Units culmina en Vila-real un taller clave para la inclusión social y laboral de personas desempleadas

La Fundació Tots Units ha clausurado la primera edición del taller prelaboral Prepara't. Auxiliar Polivalente, una iniciativa destinada a mejorar la empleabilidad de personas desocupadas que atraviesan dificultades sociales y laborales para acceder al mercado de trabajo. Un proyecto que, como otros impulsados por la entidad social, ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real.

Un total de 16 personas, ocho hombres y ocho mujeres, han participado en esta primera edición del taller. Los participantes han sido derivados desde los Servicios Sociales municipales y otras entidades sociales de la ciudad, como Fundació Amigó, Joventut Antoniana y Cáritas Vila-real.

El concejal del área, Toni Marín, destaca la importancia de este tipo de programas como herramienta de inclusión y acompañamiento social. «Todas las personas merecen una oportunidad para formarse y trabajar. Y este taller ha permitido adquirir conocimientos y competencias profesionales, pero también fortalecer la confianza, el sentimiento de pertenencia y la inclusión social de los participantes», señala.

Marín pone en valor el esfuerzo realizado por los alumnos y alumnas, muchos de ellos procedentes de situaciones complejas, y subraya la necesidad de mantener políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. En este sentido, recuerda que la colaboración municipal resulta fundamental para que proyectos de inserción laboral como este puedan desarrollarse y seguir ofreciendo oportunidades reales a quienes más las necesitan.

Acogimiento de la ciudad

«Queremos que quienes residan en Vila-real se sientan acogidos y formen parte de nuestra comunidad. La inclusión social pasa también por facilitar el acceso a la formación y al empleo, herramientas clave para construir proyectos de vida autónomos y dignos», afirma el edil.

El programa formativo se ha centrado en el perfil profesional de auxiliar polivalente, con contenidos relacionados con la gestión de residuos, la limpieza de superficies y tareas de logística. Además, los participantes han recibido formación complementaria en materias transversales como ciudadanía, competencias digitales, igualdad de oportunidades y orientación laboral.

Otro de los aspectos destacados del proyecto ha sido el asesoramiento jurídico ofrecido a las personas participantes que se encuentran inmersas en procesos de regularización administrativa, "una cuestión esencial para favorecer su inclusión plena y ampliar sus oportunidades laborales", aseveran.

Desde Fundació Tots Units señalan que la finalización del taller "supone un importante paso adelante para los participantes, aunque el proceso de inserción continúa ahora a través de la búsqueda activa de empleo y el acceso a nuevas acciones formativas".

La entidad aprovecha para agradecer "el compromiso, la implicación y el esfuerzo demostrados por todas las personas participantes durante estos meses de formación, así como la colaboración de las entidades derivadoras y del Ayuntamiento de Vila-real, cuyo apoyo ha hecho posible el desarrollo de esta iniciativa".