Vila-real detecta tres espacios en los que palomas y tórtolas son una plaga

El Ayuntamiento de Vila-real ya dispone del estudio encargado para conocer la población de palomas y tórtolas silvestres existente en la ciudad. El informe ha permitido localizar tres espacios en los que la presencia de este tipo de aves alcanza niveles que ya pueden calificarse como plaga, al superar los 200 ejemplares por kilómetro cuadrado. Estos son el polígono industrial del acceso sur a la ciudad, el jardín de Sant Pasqual y la plaza de Sant Ferran. En estos puntos, la concentración de columbiformes se sitúa por encima del umbral que permite considerar que existe una sobrepoblación, lo que ha llevado al consistorio a preparar nuevas actuaciones para controlar la situación.

El estudio se encargó después de las reiteradas quejas formuladas por vecinos del entorno de la basílica de Sant Pasqual, donde desde hace meses se vienen denunciando molestias derivadas de la presencia masiva de palomas y tórtolas. Los residentes alertaron en su momento de la acumulación de excrementos en el jardín, en el mobiliario urbano, en la fuente de agua potable y también en elementos patrimoniales del entorno, como las estatuas de Polo de Bernabé y del patrón de la ciudad.

Siguiente paso

La vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, ha explicado a Mediterráneo que el siguiente paso es cerrar un contrato con una empresa especializada para poner en marcha un proyecto piloto destinado a poner fin a la plaga de estas aves. La actuación tendrá una duración de 10 meses.

La extensión de este contrato no es casual. Como explica Fajardo, el objetivo es que el plan abarque también la época de reproducción, de manera que las medidas aplicadas sean más efectivas y permitan actuar no solo sobre la presencia actual de ejemplares, sino también sobre la evolución de la población en los próximos meses.

Entre las acciones previstas figura la captura de ejemplares, una de las medidas que, según diversas fuentes, ofrece una mayor efectividad en este tipo de intervenciones. La actuación se diseñará a partir de los resultados del estudio y se centrará en los espacios donde la concentración de aves ha alcanzado ya la consideración de plaga.

La problemática se hizo especialmente visible en el jardín de Sant Pasqual, donde los vecinos habían trasladado al Ayuntamiento su preocupación por el deterioro del entorno y por las dificultades para disfrutar con normalidad de este espacio verde situado a los pies de la basílica.

En aquel momento, Fajardo ya avanzó que el consistorio estaba elaborando un censo de la población de columbiformes para poder determinar la solución más eficaz. Entre las opciones que entonces se barajaban figuraban fórmulas disuasorias, como el uso de rapaces, aunque esta alternativa podía limitarse a trasladar el problema a otro espacio, o medidas de control de la reproducción.