Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brutal agresiónHuelga educativaTragedia motor CastellónEntradas 'play-off'Jugador Castellón Bad BunnyMulta Guardia CivilLidl
instagramlinkedin

PERIODO ESTIVAL

Vila-real estrena la piscina del Termet con más de 300 usuarios en una sola jornada

El recinto municipal de verano permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre, una vez finalizadas las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia

El éxito en la afluencia de usuarios ha marcado la jornada inaugural de la temporada de verano de la piscina del Termet de Vila-real.

El éxito en la afluencia de usuarios ha marcado la jornada inaugural de la temporada de verano de la piscina del Termet de Vila-real. / Manolo Nebot Rochera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Josep Carda

Vila-real

La piscina de verano del Termet de Vila-real ha arrancado este lunes la temporada con una elevada afluencia de usuarios desde su primer día de apertura. Entre miembros de clubs deportivos y bañistas en general, más de 300 personas han accedido al recinto durante la primera jornada.

La respuesta del público ha sido especialmente visible a primera hora de la tarde, cuando ya se han formado colas para entrar al recinto, coincidiendo con las horas de más calor y con el interés de muchas familias por estrenar la temporada de baño en el paraje del Termet. La instalación vuelve así a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos, deportistas y usuarios del Servei Municipal d’Esports durante los meses estivales.

Las altas temperaturas invitan a las familias a disfrutar de la instalación estival de Vila-real.

Las altas temperaturas invitan a las familias a disfrutar de la instalación estival de Vila-real. / Manolo Nebot Rochera

La apertura de este recinto municipal llega este año de forma adelantada respecto a otras temporadas, una medida que permite ampliar el periodo de uso de las instalaciones y dar respuesta a la demanda ciudadana antes del inicio oficial del verano. Así, permanecerá abierto durante la campaña estival con el horario habitual de mañana y tarde, de 9.30 a 20.30 horas, hasta el 15 de septiembre.

Nuevas tarifas

El inicio de la temporada también llega marcado por los nuevos precios de acceso aprobados para este verano. Las entradas individuales pasan a situarse en 5 euros para mayores de 13 años y 3 euros para los menores de esta edad, mientras que los abonos de 10 usos se fijan en 37 y 22 euros, respectivamente.

Vila-real adelanta la apertura de la piscina de verano del Termet: las fechas y los nuevos precios

Pese al incremento de las tarifas, que dan derecho al uso de la piscina durante todo el día, la primera jornada ha constatado el tirón que mantiene esta instalación municipal, tanto para el uso recreativo como para la actividad de entidades deportivas. La presencia de miembros de clubs, junto al público general, ha contribuido a una afluencia notable desde el primer día, con un movimiento constante de usuarios en el acceso al recinto.

Noticias relacionadas y más

La piscina de verano del Termet es uno de los equipamientos más demandados por las familias de Vila-real durante los meses de calor, al combinar actividad deportiva, ocio al aire libre y un entorno natural especialmente vinculado a la vida social de la ciudad, además de contar con un creciente espacio de sombreado, lo que la sitúa como un refugio climático a tener en cuenta. Su puesta en marcha supone, además, el inicio práctico de la temporada estival en el paraje del Termet, que vuelve a concentrar buena parte de la actividad ciudadana durante el verano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Brutal agresión de un policía nacional a una profesora frente a la Conselleria de Educación
  2. Final: Desolación en el Ciutat: el Amics no logra el soñado ascenso y sube el Albacete (66-68)
  3. Una menor agrede a su madre en plena Avenida Rey Don Jaime de Castellón
  4. Última hora sobre Jordi Ortiz, piloto herido en el Rallye de la Cerámica: “Estamos en contacto permanente con la familia”
  5. Directo Castellón-Eibar: El pase al 'play-off' se decide en el SkyFi Castalia
  6. La única playa de Castellón que lleva 40 años entre las mejores de España: cuatro décadas con bandera azul
  7. Momento de despegar: el Aeropuerto de Castellón suma desde hoy estas dos ciudades a su oferta estival
  8. Estado actual de Jordi Ortiz, piloto superviviente del accidente en el que falleció su hermano Samuel en el Rallye de la Cerámica

Vila-real estrena la piscina del Termet con más de 300 usuarios en una sola jornada

Vila-real estrena la piscina del Termet con más de 300 usuarios en una sola jornada

Tots Units culmina en Vila-real un taller clave para la inclusión social y laboral de personas desempleadas

Tots Units culmina en Vila-real un taller clave para la inclusión social y laboral de personas desempleadas

Vila-real detecta tres espacios en los que palomas y tórtolas son una plaga

Vila-real detecta tres espacios en los que palomas y tórtolas son una plaga

Las Jornadas del Orgullo Friki aspiran a superar los 2.000 asistentes en Vila-real

Las Jornadas del Orgullo Friki aspiran a superar los 2.000 asistentes en Vila-real

Dolor en Vila-real por la muerte de Manuel Mezquita, exconcejal y antiguo directivo del Villarreal CF

Dolor en Vila-real por la muerte de Manuel Mezquita, exconcejal y antiguo directivo del Villarreal CF

Vila-real busca soluciones para limitar el tráfico en el puente de Santa Quitèria

Vila-real busca soluciones para limitar el tráfico en el puente de Santa Quitèria

¿Por qué los perros han sido protagonistas este sábado en Vila-real?

¿Por qué los perros han sido protagonistas este sábado en Vila-real?

Persecución en Vila-real para pillar a un ‘tironero’ tras intentar robar joyas a peatones

Persecución en Vila-real para pillar a un ‘tironero’ tras intentar robar joyas a peatones
Tracking Pixel Contents