PERIODO ESTIVAL
Vila-real estrena la piscina del Termet con más de 300 usuarios en una sola jornada
El recinto municipal de verano permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre, una vez finalizadas las fiestas patronales de la Mare de Déu de Gràcia
La piscina de verano del Termet de Vila-real ha arrancado este lunes la temporada con una elevada afluencia de usuarios desde su primer día de apertura. Entre miembros de clubs deportivos y bañistas en general, más de 300 personas han accedido al recinto durante la primera jornada.
La respuesta del público ha sido especialmente visible a primera hora de la tarde, cuando ya se han formado colas para entrar al recinto, coincidiendo con las horas de más calor y con el interés de muchas familias por estrenar la temporada de baño en el paraje del Termet. La instalación vuelve así a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para vecinos, deportistas y usuarios del Servei Municipal d’Esports durante los meses estivales.
La apertura de este recinto municipal llega este año de forma adelantada respecto a otras temporadas, una medida que permite ampliar el periodo de uso de las instalaciones y dar respuesta a la demanda ciudadana antes del inicio oficial del verano. Así, permanecerá abierto durante la campaña estival con el horario habitual de mañana y tarde, de 9.30 a 20.30 horas, hasta el 15 de septiembre.
Nuevas tarifas
El inicio de la temporada también llega marcado por los nuevos precios de acceso aprobados para este verano. Las entradas individuales pasan a situarse en 5 euros para mayores de 13 años y 3 euros para los menores de esta edad, mientras que los abonos de 10 usos se fijan en 37 y 22 euros, respectivamente.
Vila-real adelanta la apertura de la piscina de verano del Termet: las fechas y los nuevos precios
Pese al incremento de las tarifas, que dan derecho al uso de la piscina durante todo el día, la primera jornada ha constatado el tirón que mantiene esta instalación municipal, tanto para el uso recreativo como para la actividad de entidades deportivas. La presencia de miembros de clubs, junto al público general, ha contribuido a una afluencia notable desde el primer día, con un movimiento constante de usuarios en el acceso al recinto.
La piscina de verano del Termet es uno de los equipamientos más demandados por las familias de Vila-real durante los meses de calor, al combinar actividad deportiva, ocio al aire libre y un entorno natural especialmente vinculado a la vida social de la ciudad, además de contar con un creciente espacio de sombreado, lo que la sitúa como un refugio climático a tener en cuenta. Su puesta en marcha supone, además, el inicio práctico de la temporada estival en el paraje del Termet, que vuelve a concentrar buena parte de la actividad ciudadana durante el verano.
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