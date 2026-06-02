La entrada en vigor del presupuesto de Vila-real para el 2026 desbloquea 7,5 millones en contratos y servicios clave

El Ayuntamiento de Vila-real ya tiene presupuesto de 2026 en vigor, después de que este sábado se publicara la aprobación definitiva del mismo, tras desestimarse en el pleno ordinario del pasado jueves las alegaciones presentadas por Vox y por la Intersindical.

Una entrada en vigor de las cuentas que, aunque todavía tienen que cruzarse y cotejarse con el presupuesto prorrogado del 2025, lo que se confía que pueda completarse antes de acabar la semana, supone en la práctica el desbloqueo de diferentes partidas económicas que se requieren para hacer frente a contratos ya existentes y con consignación anual, así como a otros que, pese a que su licitación prácticamente está completa, no podían adjudicarse definitivamente al no contar con el dinero para ello.

De esta forma, y según los cálculos a los que ha tenido acceso Mediterráneo, se da luz verde a algo más de 7,5 millones de euros que harán posible afrontar numerosos servicios que el consistorio presta a la ciudadanía. Entre los más cuantiosos están los de la limpieza viaria, con 2,3 millones; los 1,7 millones del contrato de jardinería o los 1,8 millones del suministro eléctrico.

Otras acciones

Asimismo, la aprobación definitiva de las cuentas municipales para el 2026 también incluye la consignación económica que, con algo más de 877.000 euros, permitirá instalar un filtro de carbón activo en el pozo municipal de Carinyena que, como otros tres, abastecen de agua potable a la ciudad. Una medida que ya se ha tomado con los de la Bassa del Poble y del Pou d’Amorós y que, como anunció el alcalde, José Benlloch, en el último pleno, también se prevé aplicar en el Reg Nou.

Otros contratos que también ven la luz al final del túnel son los de la grúa municipal, por un importe de 490.000 euros; la colocación de extintores y otras medidas de protección en edificios municipales (55.000 euros); o los 237.000 euros que se requieren para acometer el nuevo proyecto contra las inundaciones del acceso a la zona residencial de Molí Nou, a través de la calle Riu, que contempla, como informó este rotativo el pasado 11 de marzo, la construcción de un tanque de tormentas que recoja y drene el agua de lluvia, después de que un estudio de la empresa adjudicataria alertara del riesgo de derrumbe de casas de la zona si se acometía la perforación para instalar una tubería hasta la Séquia Major, que discurre paralela al cauce del río Millars.

Complementos para el personal municipal

Por otra parte, la activación efectiva de las cuentas del 2026, que ascienden a 66,8 millones de euros, supone también la disponibilidad de 1,5 millones que destinarán a afrontar una primera fase de la mejora de los complementos específicos del personal municipal, tal como ya se aplicó en el caso de la plantilla de la Policía Local, de manera que, como apunta el alcalde Benlloch, "una vez ya ha entrado en vigor el presupuesto, iniciaremos la negociación" con los empleados del Ayuntamiento.

"Por fin está en marcha el presupuesto del Renacimiento, después de grandes dificultades", señala el munícipe, quien añade que "una vez garantizada la liquidación de los ocho millones de euros que se deben a los proveedores y con el presupuesto activo para garantizar los servicios públicos, nos ponemos a trabajar con los recursos disponibles en las inversiones que se requieren, algunas de ellas, para la nueva Vila-real del siglo XXI".