Cambios en el proyecto demoran de nuevo la licitación del centro de salud Torrehermosa de Vila-real

La licitación de las obras de ejecución del cuarto centro de salud de Vila-real, el de Torrehermosa, afronta una nueva demora, aunque desde la Conselleria de Sanitat aseguran que el procedimiento sigue su curso y que el retraso no debería ser muy largo.

Y es que, como confirman a Mediterráneo fuentes de la Generalitat, “se está ultimando la revisión del proyecto de ejecución y es posible que en este proceso se incluya alguna modificación, pero en ningún caso sería sustancial”, se asegura desde la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias.

Todo indica que, pese a que se trata de un cambio de escasa relevancia, los plazos de licitación se dilatarán y, de alguna manera, frenan la solicitud de licencia de obras que ya se había tramitado ante el Ayuntamiento de Vila-real y que estaba pendiente de que la Administración autonómica presentara la declaración responsable reclamada por los técnicos municipales y que, finalmente, no ha llegado, después de solicitarse en varias ocasiones.

Proceso para la licencia de obras

En cualquier caso, y según ha podido saber este rotativo, la intención de los departamentos técnicos del Consell que redactan y tramitan la habilitación del centro de salud de Torrehermosa, en lo que en su día fue la biblioteca central de la calle Solades, sería dar continuidad al procedimiento tras realizar la modificación que ahora se ultima, pero con la salvedad de que, en vez de acceder a la licencia de obras con una declaración responsable, se haría mediante la petición de licencia ambiental.

Un proceso que, una vez presentada la solicitud por parte de la Conselleria de Sanitat, tiene que resolver el Ayuntamiento de Vila-real, por cuanto es este quien tiene las competencias en la materia. Aun así, fuentes del consistorio hacen hincapié en que la concesión de la licencia ambiental se dilataría por un periodo de unos tres meses, “porque, además, tras la resolución que adopte la junta de gobierno local, tiene que someterse a exposición pública”. Con todo, desde la Generalitat señalan que, en el caso de la vía para solicitar la licencia de obras para ejecutar el centro de salud de Torrehermosa, “se está valorando la opción más oportuna”.

Los plazos

Por otra parte, las mismas fuentes aseguran que confían en completar el proyecto de ejecución este mes de junio y añaden que “a continuación se iniciará la tramitación del expediente de la contratación de la obra”.

El hecho es que, ante esta nueva demora, el propio Consell, en su presupuesto autonómico para el 2026, únicamente contempla una partida de 200.000 euros para el cuarto centro de salud de Vila-real, muy lejos de los 2,7 millones que se calcula que se invertirán en esta intervención.