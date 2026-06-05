El dato que refleja un cambio social en Vila-real: 105 familias dejan de necesitar a Cáritas Interparroquial

Cáritas Interparroquial de Vila-real cerró 2025 con un descenso significativo de la demanda en su servicio de atención primaria, al reducirse en 105 el número de familias atendidas respecto al año anterior. La organización social pasó de acompañar a 416 unidades familiares a 311, lo que supone una caída del 25,25%, mientras que el total de personas beneficiarias bajó un 27,70%, hasta situarse en 773.

Unos datos que consolidan la tendencia registrada ya en el 2024, cuando también se produjo una bajada de las familias atendidas respecto al 2023, aunque entonces solo fueron ocho.

El director de Cáritas Interparroquial de Vila-real, Enrique Cortés, ha hecho balance de las atenciones de la entidad en el 2025, junto al párroco Javier Aparici y el edil Toni Marín. / Josep Carda

Como explica a Mediterráneo el director de Cáritas Interparroquial de Vila-real, Enrique Cortés, este importante descenso se debe, en buena parte, a la salida de la situación de máxima vulnerabilidad de las personas atendidas por la entidad, básicamente por haber encontrado empleo; así como a las acciones para evitar duplicidades en la prestación de ayudas. Es por ello que, entre otras cosas, desde Cáritas Vila-real se exige a los solicitantes una valoración inicial por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. Una medida que, en la práctica, también pone coto a la picaresca de que, aunque en muy pocas ocasiones, hacen uso algunas personas.

Por nacionalidades

Por nacionalidades, y siguiendo la línea del 2024, los países de procedencia de las familias que se benefician del programa de atención primaria que lleva a cabo la entidad dirigida por Cortés son los siguientes: Colombia, con 76 unidades; España, con 57; Perú, con 55; Venezuela, con 33; Marruecos, con 29; Argelia, con 21; y Rumanía, con 6. El listado se completa con 34 familias originarias de otros estados, como El Salvador, Nigeria, Benín, Chile, Ecuador, Cuba, Honduras, Georgia, Nicaragua, Brasil, Argentina, Italia, México, Costa Rica, Uruguay, Guinea y Paraguay.

Con estos datos, el concejal de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Vila-real, asegura sentirse “orgulloso de la alianza que hemos tejido con la sociedad civil y, en este caso concreto, con Cáritas”. Y es que, para el edil Marín, “en un momento en el que a Vila-real ha llegado mucha gente de otros lugares del mundo, es un auténtico logro el hecho de conseguir que 105 familias ya no necesiten esa atención específica por parte de esta organización”.

Al respecto, Marín incide en su satisfacción de que en la ciudad “sigamos un modelo distinto al de la prioridad nacional que defiende la ultraderecha y calla la derecha, porque aquí no hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Tarjetas monedero y de prepago

Asimismo, uno de los grandes cambio que se empezaron a implantarse en el 2025 es el de pasar del sistema de entrega de alimentos, que sigue realizándose pero en menor medida, a la instauración de las tarjetas monedero o de prepago. Un modelo que, como apuntan desde la entidad, “asegura la dignidad y la autonomía personal, ya que con el dinero que se les proporciona, de entre 30 y 70 euros mensuales, pueden comprar aquellos alimentos de primera necesidad que realmente necesitan y de una manera discreta”.

Una iniciativa que, como aseguran, “evita la estigmatización y potencia la participación e inclusión de las personas beneficiarias, al poder escoger de manera autónoma diversidad de alimentos”. Y añaden: “Se trata de responder a estos nuevos tiempos con nuevas fórmulas que permitan cubrir las necesidades básicas desde una apuesta por la dignificación de las personas y de las ayudas”.

Además, y en vista del superávit que registró Cáritas Interparroquial de Vila-real a lo largo del pasado ejercicio, en torno a los 34.000 euros, la entidad estudia destinar parte de esos mayores ingresos a incrementar las cantidades con las que se recargan las tarjetas monedero.

Cifras económicas

Y es que la organización social vinculada a la Iglesia católica obtuvo unos ingresos de 135.569 euros, procedentes en su mayoría de donativos particulares, también los recaudados en las diferentes Cáritas parroquiales de la ciudad, a los que se suman los 50.000 euros del convenio de colaboración con el Ayuntamiento, y las subvenciones que se reciben de entidades como la Fundación La Caixa o la Fundació Caixa Rural Vila-real.

Durante la presentación de la memoria del 2025, el párroco de la iglesia arciprestal y vicario general de la diócesis de Segorbe-Castellón, Javier Aparici, ha incidido en que este balance “no es un conjunto de datos, sino un testimonio de vida”, a la vez que aboga porque “en un mundo en el que crece el individualismo, Cáritas nos invita a elegir el camino del amor y de hacer comunidad, para caminar juntos y construir fraternidad”.