El PP de Vila-real exige al Gobierno comenzar las obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional

El PP de Vila-real denuncia el «retraso» que acumula la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional, proyectada en la parcela frente al Palau de Justícia, y exige al alcalde, José Benlloch (PSPV), que reclame al Gobierno el inicio «inmediato» de unas obras que «debían haber concluido antes de finalizar el año 2025».

Así se pronuncia el edil y también senador Jaume Llorens, quien asevera que esta demora es «una muestra más del abandono total de Sánchez hacia los vila-realenses, con la colaboración de Benlloch». En este sentido, recuerda que las obras de las nuevas dependencias policiales estaban incluidas en el plan de infraestructuras de seguridad del Estado 2019-2025, «pero los socialistas priorizaron la construcción de comisarías en otros municipios, dejando sin ejecutar la de Vila-real».

Plan 2026-2030

«Ahora quieren que nos creamos que la comisaría de Vila-real es una prioridad para el Gobierno de España porque la han pospuesto al plan 2026-2030, pero la triste realidad es que han pasado siete años y los agentes siguen desarrollando su labor en unas dependencias precarias y con numerosas deficiencias», indica Llorens.

El edil reprocha que desde el Ministerio del Interior todavía no existe una previsión concreta sobre el inicio de las obras ni sobre la puesta en funcionamiento de la comisaría: «No saben ni cuándo comenzarán las obras, ni cuándo estará en marcha ni cuándo se podrá atender a los vecinos como merecen en una instalación renovada que mejore el servicio que se presta a los ciudadanos».