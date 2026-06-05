El respiro familiar se amplía en Vila-real para llegar a más niños con necesidades especiales este verano

La Fundació Caixa Rural Vila-real amplía el programa de respiros familiares, una iniciativa destinada a facilitar la conciliación familiar y ofrecer un espacio de atención especializada a menores y jóvenes con necesidades educativas especiales, que desarrolla a lo largo del año y que ofrecerá también durante el verano.

La entidad había previsto extender la propuesta al periodo estival con 10 plazas, como ya ofrece los sábados, para cada uno de los cinco turnos planificados y, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real a través de su convenio nominativo con la entidad local, podrá llegar a entre 20 y 25 participantes por quincena.

Alianza social

Así, gracias a la alianza entre el Ayuntamiento y la Fundació Caixa Rural, esta iniciativa ha visto reforzado el servicio, que ampliará su alcance y dará respuesta a un mayor número de familias que necesitan apoyo durante las vacaciones escolares. El servicio funcionará del 22 de junio al 28 de agosto en cinco turnos.

Para más información sobre el programa, las familias interesadas pueden consultar todos los detalles, requisitos y documentación necesaria en la página web de la Fundación Caixa Rural Vila-real: www.fundaciocaixarural.org.