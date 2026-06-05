El sector industrial pendiente desde hace más de 20 años en Vila-real tendrá zonas verdes, carril bici y 460 plazas de aparcamiento

El sector industrial UHI-2 de Vila-real, pendiente de desarrollo desde hace más de dos décadas, empieza a concretar sobre el papel cómo será su futura ordenación. El expediente del plan parcial modificado, promovido por la mercantil Herarbo-2 S.L., afecta a casi 141.000 metros cuadrados de suelo junto a la ronda suroeste, la depuradora mancomunada, el vial de borde, el camino Carretera y la calle Carinyena, y prevé zonas verdes, carril bici, nuevas dotaciones públicas y más de 460 plazas de aparcamiento entre turismos y vehículos pesados.

La documentación se encuentra en la recta final de su exposición pública en Ayuntamiento, donde se puede consultar hasta el 12 de junio. Este trámite llega después de que el pleno municipal del mes de marzo ya abordara este asunto, tal como publicó Mediterráneo, al dar luz verde a la remisión del expediente a la junta de gobierno local, órgano competente para continuar la evaluación ambiental y territorial estratégica de la modificación del plan parcial.

Aprobado inicialmente en 2001

El nuevo paso permite conocer con mayor detalle la letra pequeña de una actuación urbanística llamada a desbloquear una de las piezas industriales pendientes en el entorno de la ronda suroeste. El plan parcial del sector UHI-2 fue aprobado por el Ayuntamiento en 2001 y su normativa se publicó en 2002, pero un informe municipal de 2003 ya advertía de la necesidad de modificarlo para hacer compatible la ordenación con edificaciones industriales existentes. Años después, en 2020, el pleno declaró caducado el PAI y la condición de agente urbanizador, por lo que el ámbito continúa actualmente sin desarrollar urbanísticamente.

La modificación ahora en tramitación no cambia la ordenación estructural prevista por el Plan General, pero sí reorganiza la ordenación pormenorizada del sector. Entre sus objetivos figuran adaptar el ámbito a la normativa urbanística valenciana actual, reajustar viales y zonas verdes, adecuar las ordenanzas de edificación y usos, resolver la gestión de las aguas pluviales y mejorar la movilidad sostenible.

Carril bici

Uno de los elementos más destacados es la incorporación de un carril bici para conectar la ronda suroeste con el área industrial existente, además de itinerarios peatonales y zonas verdes ajardinadas. La ordenación también reserva suelo para equipamientos públicos y para nuevas dotaciones vinculadas al desarrollo del sector.

En total, el plan reserva 47.669,99 metros cuadrados para dotaciones públicas. De esa superficie, 22.171,89 metros cuadrados corresponden a red viaria, 18.525,10 metros cuadrados a zonas verdes y 6.973 metros cuadrados a equipamientos. Estos suelos pasarán a integrarse en la ordenación del sector una vez se complete la tramitación urbanística y se desarrolle la actuación.

En materia de aparcamiento, el expediente contempla 462 plazas en conjunto. La ordenación prevé 445 plazas para vehículos ligeros y 17 para vehículos pesados, distribuidas entre aparcamientos en vial, bolsas específicas y reservas vinculadas a las necesidades del futuro suelo industrial.

Riesgo de inundaciones

La inundabilidad es otro de los aspectos clave del expediente. La documentación recoge que parte del ámbito está afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6, asociada a una antigua traza de drenaje y a escorrentías superficiales. Para hacer compatible el futuro uso industrial con este condicionante, la propuesta sitúa zonas verdes y aparcamientos de superficie en los puntos con posible afección, de forma que puedan funcionar como espacios de drenaje y laminación en caso de lluvias intensas.

El ámbito se sitúa en una zona estratégica para el crecimiento industrial de Vila-real, junto a suelos ya consolidados y con conexión directa con la ronda suroeste, la N-340 y la carretera de Onda. La actuación permitirá ordenar un espacio en el que ya existe actividad empresarial y completar una pieza pendiente del mapa industrial de la ciudad.

El expediente deberá continuar ahora su tramitación ambiental y urbanística antes de que el sector pueda desarrollarse materialmente. Por tanto, las actuaciones previstas no implican el inicio inmediato de obras, sino la definición de la futura ordenación de un ámbito industrial que Vila-real arrastra pendiente desde principios de siglo.