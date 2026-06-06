La UNED de Vila-real se sube al tren de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente, y a partir del próximo curso académico, también será una realidad en las aulas de la UNED de Castellón. El centro universitario incorporará a su oferta el nuevo Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial, una de las titulaciones más innovadoras y demandadas del panorama universitario actual.

La llegada de este grado supone un importante hito para la provincia, ya que permitirá estudiar una formación universitaria especializada en inteligencia artificial sin salir de Castellón. Una oportunidad para jóvenes, profesionales y cualquier persona interesada en formarse en una disciplina llamada a transformar el empleo, la empresa, la industria y la sociedad durante las próximas décadas.

Planificación

Desde la UNED de Castellón ya se está trabajando en la planificación del próximo curso para dar respuesta a la previsible demanda de una titulación que combina matemáticas, programación, análisis de datos y tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático, la visión artificial, la robótica o el procesamiento del lenguaje natural.

La universidad destaca que este nuevo grado responde a la creciente necesidad de profesionales cualificados en inteligencia artificial, uno de los ámbitos con mayor crecimiento y oportunidades laborales a nivel internacional. Su metodología flexible permitirá además que cualquier persona pueda acceder a estos estudios, independientemente de su edad o situación profesional.

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Con esta incorporación, la UNED de Castellón refuerza su compromiso con una formación conectada con los desafíos del siglo XXI y sitúa a la provincia en la vanguardia de la educación universitaria en un momento clave para la transformación digital.