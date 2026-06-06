El Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real se ha convertido este fin de semana en el gran espacio de encuentro de la cultura friki con la celebración de la 12ª edición de las Jornadas del Orgullo de este colectivo, organizadas por la Asociación Otakuonda, con la colaboración del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud.

Vila-real consolida su capitalidad friki con otra cita de fiesta e imaginación / Erik Pradas

La cita, de entrada gratuita, ofrece desde este sábado y hasta este domingo, una amplia programación para todos los públicos, con concursos, talleres creativos, videojuegos, juegos de mesa, rol, exhibiciones, actividades familiares, foodtrucks y zona de estands.

Multitud de propuestas

La jornada del sábado concentró buena parte de los atractivos del programa y alcanzó el millar de asistentes. El escenario con propuestas como el Trivial Récord Guinness, el concierto de MeiMei, los concursos de Adivina Opening y Adivina Ending, una obra de teatro kabuki, la pasarela de cosplay infantil y una sesión de K-pop Random. Además, en la zona de videojuegos no faltaron los torneos de Persona 4 Arena Ultimax, Guilty Gear Strive o BlazBlue Central Fiction.

Talleres

Los talleres son otro de los grandes reclamos, con actividades como pintacaras, dibujo libre, cuentacuentos, pintura de máscaras, origami, creación de personajes de RPG, pintura de totebags o propuestas vinculadas a juegos como EGHI: Cantera. También hay espacio para los juegos de mesa y rol, con partidas de Dungeons and Dragons, juegos de deckbuilding y eventos coordinados por entidades como La Resistencia ADR, LadySoapy, Sarabel Ramos o el Club del Anime.

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La programación continua este domingo con citas como el concurso de karaoke, nuevas pruebas de Adivina Opening y Adivina Ending, otra sesión de K-pop Random y el concurso de dance, la búsqueda de las bolas de Dragon Ball o del Culito de Shin Chan. También habrá cosplayers y juegos tradicionales japoneses.