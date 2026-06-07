Vila-real abona el primer millón de euros de los 8,2 que adeuda a los proveedores

El Ayuntamiento de Vila-real ha abonado esta semana más de un millón de euros en facturas pendientes a proveedores correspondientes al ejercicio 2025, una cantidad que incluye los 1.056.560,33 euros pagados recientemente o cerca de 31.000 euros transferidos la semana pasada, entre otros importes. Además, el consistorio prevé que, durante la próxima semana, la cifra total de pagos efectuados alcance los 1,7 millones de euros, avanzando así en la ejecución del plan de choque impulsado por el gobierno municipal para normalizar la situación y reducir al máximo los plazos de cobro.

El inicio de estos pagos ha sido posible después de que los servicios municipales de Intervención hayan completado la liquidación del presupuesto de 2025, un trámite necesario para que la normativa vigente permita incorporar al presupuesto las obligaciones pendientes de ejercicios anteriores y proceder legalmente a su pago. De este modo, el consistorio cumple el compromiso anunciado por el alcalde, José Benlloch, de comenzar a resolver la situación tan pronto como existiera cobertura administrativa y presupuestaria.

Reorganización

Las facturas pendientes del ejercicio pasado llegaron a superar los 8 millones de euros. Esta situación estuvo motivada por la falta de personal en áreas clave de la gestión administrativa, especialmente en los servicios relacionados con la planificación presupuestaria, la intervención y la tramitación de los expedientes necesarios para autorizar los pagos. Ante esta situación, Benlloch puso en marcha un plan de choque orientado a reorganizar los departamentos implicados, reforzar los equipos de trabajo y agilizar los procedimientos administrativos. Entre las medidas adoptadas destaca la implantación de cambios organizativos, la revisión de los protocolos internos de gestión, la formación del personal y diversas modificaciones incorporadas a las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2026, recientemente aprobado, con el objetivo de simplificar trámites y evitar que se repitan situaciones similares en el futuro.

Una parte importante del avance conseguido hasta ahora corresponde a los 2,3 millones de euros que fueron dotados de crédito mediante una resolución de alcaldía, aprobada en mayo. Esta decisión ha permitido iniciar de manera inmediata la tramitación y el pago de las facturas incluidas en este paquete. Con las transferencias ya efectuadas y las previstas para la próxima semana, el Ayuntamiento espera haber abonado aproximadamente 1,7 millones de euros de esta cantidad, mientras que el resto se prevé liquidar a lo largo de los próximos días.

Consignación

En cuanto a los cerca de 5,9 millones de euros restantes, el Pleno municipal ya aprobó hace unas semanas la consignación presupuestaria necesaria, a través de un expediente de suplemento de crédito. Una vez completado el período legal de exposición pública y publicada definitivamente la medida en el Boletín Oficial de la Provincia, el Ayuntamiento dispondrá de cobertura presupuestaria para afrontar la totalidad de las obligaciones pendientes correspondientes a 2025. Dado que estas facturas corresponden a ejercicios anteriores y se financian mediante este expediente, su aprobación definitiva requiere el reconocimiento extrajudicial por parte del Pleno municipal. Por este motivo, el equipo de gobierno prevé convocar, durante las próximas semanas, varias sesiones plenarias con el objetivo de acelerar la autorización de las relaciones de facturas pendientes y proceder a su pago tan pronto como sea posible.

Prioridad

El alcalde ha reiterado que la prioridad del gobierno municipal es recuperar la normalidad administrativa, reducir los plazos de pago y garantizar que empresas y profesionales que trabajan para el Ayuntamiento cobren con la máxima agilidad posible. «Estamos centrados en esta prioridad. Lamentamos profundamente que esta situación haya generado tanta distorsión y dificultades a empresas y proveedores del Ayuntamiento. Trabajamos para dar una solución a los problemas pendientes y para evitar que vuelva a producirse una situación similar en el futuro», afirma el máximo responsable municipal.

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Asimismo, Benlloch también ha agradecido el esfuerzo de los departamentos implicados, de la Concejalía de Hacienda y del personal municipal que está colaborando de manera extraordinaria para reforzar los servicios más tensionados y acelerar la resolución de los expedientes acumulados.