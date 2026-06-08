La Joventut Antoniana de Vila-real arranca sus fiestas por San Antonio de Padua

La Joventut Antoniana de Vila-real ultima los detalles para arrancar este miércoles sus fiestas de junio, en honor a su patrón San Antonio de Padua. Unas celebraciones que, este año, coinciden con la conmemoración del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís.

El programa de actos empezará con el triduo los días 10, 11 y 12 de junio a las 19.30 horas y con la eucaristía. Al finalizar la misa, se celebrará el triduo propiamente dicho. Y el viernes 12 de junio, a las 20.15 horas, también tendrá lugar la vigilia de oración.

La programación seguirá el sábado, 13 de junio, jornada en la que se desarrolla la fiesta principal de la entidad, con la misa en honor a San Antonio de Padua, a las 18.00 horas, que presidirá y en la que predicará el padre Juan Tomás Oliver Climent, religioso franciscano, que fue Ministro Provincial de la provincia de Aragón, Valencia y Baleares. Además, ha desarrollado gran parte de su ministerio como misionero en Perú, donde fue nombrado vicario apostólico de Requena, desempeñando una intensa labor pastoral, social y cultural durante 18 años. Actualmente, reside en el monasterio de Santo Espíritu del Monte en Gilet, dedicado a la predicación y formación.

Medallas y panets

Durante la Eucaristía, se realizará la imposición de medallas a los nuevos antonianos y se bendecirán y repartirán los tradicionales panets a todos los asistentes. Además, estos panecillos también se llevarán a los conventos de la ciudad y a los enfermos de la parroquia. Al finalizar la misa, tendrá lugar la procesión por las calles Betxí, Tremedal, Sant Antoni, Cervantes, Major Sant Domènec, Raval de Carme, para finalizar en el convento de los Padres Franciscanos, sede de la asociación.

Finalmente, el programa de actos por las fiestas de Sant Antoni de Padua pondrá el punto final el lunes, 15 de junio con la misa por los difuntos a las 19.30 horas, que presidirá el padre Àngel Talens, director espiritual de la Joventut Antoniana.