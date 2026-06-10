Igualdad, redes sociales y violencia machista: Vila-real cierra una escuela con mirada feminista

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Vila-real ha celebrado este miércoles la clausura de la séptima edición de la Escola Municipal d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere, una iniciativa que se ha consolidado como un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en torno a la igualdad entre mujeres y hombres, la prevención de las agresiones machistas y la promoción de los buenos tratos.

A lo largo del curso 2025-2026, la escuela ha desarrollado nueve sesiones formativas con la participación de expertas, investigadoras, profesionales y activistas que han abordado cuestiones de actualidad desde una perspectiva feminista y de género. Temas como la manosfera y la influencia de las redes sociales, la coeducación, la violencia obstétrica, el feminismo intercultural, la perspectiva de género en el urbanismo o las barreras de género en la creación artística han centrado una programación diversa y multidisciplinar.

Un total de 25 personas se han inscrito en esta nueva campaña, con una participación activa tanto en las ponencias como en los espacios de debate e intercambio de experiencias. Entre las sesiones con mayor repercusión destaca la conferencia impartida por Marina Marroquí, que despertó un gran interés y registró una de las asistencias más elevadas de toda la programación.

Ponencia para el cierre

La jornada de clausura ha contado con la ponencia Coeducación para erradicar la violencia machista, impartida por la docente y activista feminista Alícia Boluda Albinyana, licenciada en Filología Catalana por la Universitat de València, profesora de secundaria e integrante de la asociación estatal Docentes Feministas por la Coeducación (DoFemCo). La sesión ha puesto el foco en la importancia de la coeducación como herramienta fundamental para construir relaciones igualitarias y prevenir las violencias machistas desde las primeras etapas educativas.

La vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Maria Fajardo, ha destacado que “la buena acogida de la Escola d'Igualtat demuestra que sigue existiendo una demanda social de espacios de formación y reflexión que nos ayudan a comprender mejor las desigualdades y a avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria”. La edila ha señalado que “esta iniciativa se ha consolidado como una herramienta útil para acercar el conocimiento feminista a la ciudadanía desde una perspectiva rigurosa, accesible y conectada con las realidades que vivimos cada día”. Y ha hecho hincapié en que “el interés despertado por ponentes como Marina Marroquí evidencia la necesidad de continuar promoviendo actividades de sensibilización y prevención, especialmente entre la población joven”.

Nuevas miradas y herramientas

La concejala ha agradecido la implicación de las personas participantes, así como la colaboración de todas las profesionales que han formado parte del programa. “Cada sesión nos ha aportado nuevas miradas y herramientas para seguir construyendo una convivencia basada en la igualdad, el respeto y la libertad de todas las personas”, ha afirmado.

Durante el acto de clausura también se ha anunciado la realización de una encuesta de satisfacción entre las personas asistentes con el fin de seguir mejorando futuras ediciones. La jornada ha finalizado con el obsequio del libro La coeducación secuestrada. Crítica feminista a la penetración de las ideas transgeneralistas en la educación, de Silvia Carrasco Pons —coordinadora—, Ana Hidalgo Urtiaga, Araceli Muñoz de Lacalle y Marina Pibernat Vila; una cata de vinos valencianos “como promoción de los productos de proximidad”, y el emplazamiento a reencontrarse en la octava edición de la Escola Municipal d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere.