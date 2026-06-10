La piscina del Termet de Vila-real desafía la subida de precios con más de 2.500 accesos en nueve días

La piscina de verano del Termet de Vila-real ha iniciado la temporada con una respuesta masiva por parte de los usuarios. Transcurrida la primera semana de apertura, y hasta el 9 de junio, el recinto municipal ha registrado más de 2.500 accesos, una cifra que confirma el tirón de una instalación que vuelve a situarse como uno de los principales espacios de ocio, deporte y refugio climático de la ciudad durante los meses de calor.

El dato consolida la buena acogida que ya se percibió en el arranque de la campaña. De hecho, Mediterráneo ya se hizo eco en su edición del 1 de junio del éxito de la jornada inaugural, con más de 300 usuarios en su primer día entre miembros de clubs deportivos y bañistas en general, así como colas en el acceso durante las horas de mayor calor. Una semana y media después, las cifras ratifican aquella primera impresión y evidencian la alta demanda que mantiene el recinto del Termet entre las familias, deportistas y usuarios del Servei Municipal d’Esports.

La afluencia resulta especialmente significativa porque la temporada ha comenzado este año con nuevas tarifas de acceso, superiores a las de ejercicios anteriores. Las entradas individuales se sitúan en 5 euros para mayores de 13 años y en 3 euros para los menores, mientras que los abonos de 10 usos cuestan 37 y 22 euros, respectivamente. Pese a este incremento de precios, la piscina ha mantenido una elevada capacidad de atracción desde el primer día.

Adelanto acertado

El concejal de Deportes, Xus Madrigal, valorado de forma positiva estos primeros datos y destaca que “la respuesta de la ciudadanía está siendo muy buena desde el mismo día de abrir las puertas este espacio estival”. Y señala que las cifras “confirman que ha sido un acierto adelantar la apertura de la piscina y ampliar la temporada”, una decisión que, según explica, responde tanto a las demandas de los clubs deportivos como a la necesidad de disponer de más espacios de refugio climático ante las altas temperaturas.

La piscina permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, lo que permite alargar el periodo de uso respecto a años anteriores y ofrecer más oportunidades de disfrute a la ciudadanía. La instalación funciona con horario de mañana y tarde, de 9.30 a 20.30 horas, y vuelve a consolidarse como uno de los equipamientos más demandados del verano en Vila-real.

La piscina municipal del Termet se convierte durante todo el verano en un auténtico refugio climático de Vila-real. / Mediterráneo

A la buena acogida de la piscina se suma también la apertura de la zona de pícnic, que comenzó a funcionar el pasado sábado tras ser acondicionada. Este espacio se ha convertido igualmente en una zona muy visitada y demandada, y desde el Ayuntamiento se prevé continuar incorporando mejoras de acuerdo con las necesidades de los usuarios.

Adaptación de las instalaciones

Madrigal remarca que desde la Concejalía de Deportes se sigue trabajando para “adaptar las instalaciones municipales a las necesidades reales de la ciudadanía, escuchando a los colectivos deportivos y ofreciendo servicios de calidad que mejoren el bienestar de las personas”. En este sentido, incide en que las actuaciones previstas en el recinto, especialmente en la zona de pícnic y en el desarrollo del plan de sombras, tienen por objetivo de incrementar las áreas de confort y protección frente al calor.

Por otra parte, las campañas municipales de verano organizadas por el Servei Municipal d'Esports (SME) también han registrado una elevada participación. En total, 1.232 personas se han preinscrito en los programas Estiu Actiu y Escola Esportiva d'Estiu. El sorteo para la asignación de plazas se ha celebrado este miércoles y el número resultante para arrancar la formalización de las inscripciones ha sido el 306.

En este sentido, desde el SME se está comunicando por correo electrónico la asignación de plazas a las personas participantes. Además, los usuarios con acceso a la plataforma DeporSite ya pueden consultar la actividad, el turno y el horario asignados. La confirmación de las plazas deberá realizarse antes del próximo 16 de junio.

Madrigal destaca también “la gran confianza que las familias depositan año tras año en las actividades deportivas y educativas municipales de verano”; y asegura que el objetivo es que tanto el Estiu Actiu como la Escola Esportiva d'Estiu "sigan siendo programas de referencia que combinan deporte, conciliación familiar, convivencia y aprendizaje en un entorno seguro y de calidad".