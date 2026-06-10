El PP de Vila-real reclama sustituir juegos infantiles retirados en parques de la ciudad

El Partido Popular de Vila-real reclama al equipo de gobierno liderado por el alcalde, José Benlloch, que actúe "con urgencia para reponer los juegos infantiles que han sido retirados en los parques y jardines de la ciudad y garantice unas instalaciones seguras para las familias".

La concejala del PP Gema Ferreres hace hincapié en que el ejecutivo local "ha tardado dos años en adjudicar el contrato para el mantenimiento de las áreas infantiles de los parques, pero este no contempla la sustitución de los juegos que se rompen y son retirados de estas zonas". Y añade que, "para el PP los parques infantiles van a ser una prioridad desde el gobierno de la ciudad y vamos a invertir los recursos necesarios para adaptar los juegos a las necesidades actuales, contando también con elementos aptos para menores con diversidad funcional”, asegura.

Críticas a la gestión

La edila popular lamenta que “el caos en la gestión de PSOE y Compromís también acaba afectando a los más pequeños”, al tiempo que denuncia "el estado de abandono que presentan numerosas áreas de juego de la ciudad". Al respecto, incide en que "no es de recibo que las familias de Vila-real no puedan disfrutar con normalidad de estos espacios por motivos de seguridad o porque los juegos rotos se retiran, pero no se reemplazan”.