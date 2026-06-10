Vila-real activará la próxima semana la obra que pondrá fin a la crisis de nichos en el cementerio municipal

El Ayuntamiento de Vila-real iniciará la próxima semana las obras del macroproyecto de más de medio millón de euros para la rehabilitación y ampliación del cementerio municipal, una intervención considerada clave para garantizar la capacidad del camposanto a corto y medio plazo. Así lo confirma la vicealcaldesa y concejala de Servicios Públicos, Maria Fajardo, después de que el plan está a punto de adjudicarse definitivamente en los próximos días a la única empresa que ha presentado oferta. La actuación tendrá un plazo de ejecución de seis meses.

El inicio de los trabajos llega tras más de un año de trámites administrativos y en un contexto de elevada presión sobre las unidades funerarias disponibles. De hecho, en la actualidad solo quedan cuatro columbarios libres de los últimos que se ejecutaron meses atrás, mientras el consistorio ya actúa en otra zona del recinto para habilitar nuevos espacios destinados al depósito de urnas con las cenizas de personas difuntas.

El informe técnico que justifica la urgencia de la intervención advierte de que la disponibilidad actual es «claramente insuficiente» para atender las necesidades ordinarias de una población que supera los 55.000 habitantes. El documento recuerda, además, que Vila-real registra cada año entre 350 y 450 defunciones y que, aunque parte de los servicios funerarios se resuelve mediante renovaciones, traslados o reducciones, existe un «riesgo objetivo» de agotamiento de plazas disponibles.

Medio millar de nuevas sepulturas El plan por el que la Concejalía de Servicios Públicos ha estado luchando durante más de un año para que sea una realidad, contempla la habilitación de un total de 506 nichos comunes, a los que se sumarán 300 columbarios para urnas con cenizas de personas difuntas. Una cifra que, al menos, supondrá un alivio para el consistorio, teniendo en cuenta que han tenido que acometerse actuaciones puntuales para recuperar espacios de sepulturas, básicamente al caducar la concesión, para seguir dando servicio.

La actuación, licitada por un importe de 554.302,68 euros, permitirá sumar 144 nuevos nichos mediante la ampliación de las islas 2, 3 y 4; incorporar otros 30 espacios en el panteón vertical; y crear 300 columbarios adosados. Además, el proyecto contempla la rehabilitación de 83 columnas de nichos, que podrían albergar otros 332 espacios de enterramiento.

El expediente técnico incide en que el de cementerio «es un servicio público esencial y obligatorio para los municipios, directamente vinculado a la salud pública, a la dignidad de las personas difuntas y al derecho de las familias a disponer de una atención funeraria adecuada». Por ello, se incide en la urgencia de la tramitación que califican de «prioritaria», con el fin de evitar más demoras que puedan comprometer la capacidad de respuesta municipal ante situaciones que pueden ser extraordinarias.