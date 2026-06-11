El Consell invertirá 7,2 millones para modernizar el riego en 4.500 hanegadas de la partida Pinella en Vila-real

El Consell invertirá 7,2 millones de euros para modernizar el riego en el sector Pinella 3 de Vila-real, una actuación que se enmarca dentro de las zonas agrícolas que forman parte de la Comunidad de Regantes del Canal de la Cota 100 y que permitirá mejorar la eficiencia hídrica y energética en la margen derecha del río Millars.

Así lo ha comunicado el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en una reunión con los representantes de este colectivo de regantes , con quienes ha abordado las actuaciones previstas por la Generalitat en esta zona de regadío, clave para una parte importante del campo vila-realense.

Barrachina ha explicado que la Generalitat movilizará el apoyo público a través de dos actuaciones complementarias en esta partida rural de Vila-real. La primera corresponde a una obra de interés general, financiada al 100% por la Conselleria, mientras que la segunda se articula mediante una ayuda para una nueva fase de actualización de infraestructuras y sistemas de riego localizado.

El conseller Barrachina ha explicado a los regantes de los representantes de los regantes de la Cota 100 la actuación prevista para modernizar el regadío en Pinella y la inversión a realizar. / Mediterráneo

“Estamos hablando de inversiones concretas, útiles y directamente vinculadas al ahorro de agua, la eficiencia energética y la rentabilidad de los agricultores”, ha señalado el conseller tras el encuentro con los regantes.

Actuación principal

La actuación principal contempla la modernización y consolidación del sector Pinella 3 de la Comunidad de Regantes del Canal de la Cota 100, con un presupuesto de licitación de 5.756.502 euros. Esta intervención permitirá instalar el riego localizado en aquella parte en la que todavía este sistema es inexistente y que abarca una superficie de 377,25 hectáreas, lo que equivale a algo más de 4.500 hanegadas, y beneficiará a 973 comuneros.

El conseller ya ha firmado la orden de inicio de la tramitación de la licitación, de manera que, según las previsiones que se manejan desde la Administración autonómica, el anuncio se realizará a finales del actual ejercicio y la obra se adjudicará durante el primer semestre del 2027, con un plazo de ejecución de 24 meses.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir el consumo de recursos hídricos en el regadío. La intervención se traducirá en un ahorro estimado de 636.640 metros cúbicos de agua al año, una cifra especialmente relevante en un contexto marcado por la necesidad de optimizar cada recurso disponible para el sector agrario.

El proyecto también incorpora medidas de eficiencia energética y se prevé la instalación de placas fotovoltaicas con capacidad para generar 325,60 kWp, lo que permitirá un ahorro energético de 423,63 MWh anuales y una reducción de emisiones de 120 toneladas de CO₂ al año.

“Modernizar el regadío es una política ambiental y económica al mismo tiempo. Significa ahorrar agua, consumir menos energía, reducir emisiones y ayudar directamente a quienes trabajan la tierra”, afirma Barrachina.

Segunda fase de modernización

La segunda actuación corresponde a una subvención concedida por la Dirección General del Agua y Desarrollo Rural a la Comunidad de Regantes del Canal de la Cota 100, dentro de la convocatoria de ayudas para inversiones en modernización de infraestructuras y sistemas de riego en comunidades de regantes.

Esta fase cuenta con una inversión total de 2.921.433 euros, de los que 1.752.860 euros están subvencionados. La actuación permitirá actualizar 272,74 hectáreas, incluidas dentro de la superficie beneficiada por la obra de interés general, y llegará a 420 comuneros.

“Modernizar el regadío es una política ambiental y económica al mismo tiempo. Significa ahorrar agua, consumir menos energía, reducir emisiones y ayudar directamente a quienes trabajan la tierra” Miguel Barrachina — Conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca

Barrachina destaca que estas cifras demuestran que el Consell “cumple con los regantes y con el campo de Castellón, con inversiones orientadas a mejorar el uso del agua, reducir costes y reforzar la competitividad de las explotaciones agrarias".

Refuerzo de las inversiones hidráulicas

El conseller recuerda que las inversiones hidráulicas de la Generalitat pasarán de 68 millones a 90,8 millones de euros en los presupuestos del 2026, lo que representa un incremento del 33%. Además, las intervenciones directas en regadíos aumentarán un 12%.

En la provincia de Castellón, la Conselleria que encabeza Barrachina prevé 12,5 millones de euros en actuaciones vinculadas a este recurso básico, entre ellas sondeos de agua potable, balsas para abastecimiento ganadero y la rehabilitación de la balsa de Sant Jordi.

“El agua es decisiva para la competitividad del campo valenciano”, subraya Barrachina, quien insiste en que “cada hectárea modernizada supone más ahorro, más eficiencia y más futuro para las explotaciones”.

El conseller también pone en valor la importancia agraria de Vila-real, con cultivos como las diferentes variedades de mandarinas, el naranjo dulce y otros cítricos, además de la presencia de cooperativas, organizaciones de productores y comunidades de regantes.

Asimismo, señala que la Generalitat ha concedido en la provincia de Castellón 158 ayudas para jóvenes y nuevos agricultores, por un importe de 8,35 millones de euros, dentro de una convocatoria autonómica que alcanza los 27,44 millones y suma 548 concesiones en toda la Comunitat Valenciana.

“El futuro del campo se defiende con agua, con inversión, con relevo generacional y con menos trabas para quienes producen”, concluye Barrachina.