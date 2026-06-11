El Consorci del Millars refuerza la señalización en el río para frenar saltos y el baño en zonas de riesgo

Reforzar la señalización informativa y preventiva para advertir de los riesgos derivados de determinadas conductas peligrosas en varios puntos del río Millars. Esta es una de las medidas adoptadas por la junta de gobierno del Consorci Gestor del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, en el marco de las acciones de seguridad impulsadas por este organismo, en colaboración con la Generalitat Valenciana, que empezará a materializarse la próxima semana con la colocación de los primeros paneles.

La señalización se ubicará en diferentes zonas de riesgo del río Millars donde se han detectado situaciones de peligro para las personas usuarias. Entre otros puntos, se prevé la instalación de carteles en el azud de Vila-real, el Molí del Terradet, el azud comunitario, les Reballadores y la Casa de les Reixes.

Los nuevos paneles advertirán de la prohibición de realizar saltos al agua u otras acciones que puedan poner en riesgo la integridad de las personas en zonas del río consideradas como peligrosas. Desde el Consorci se recuerda que no se prohíbe el baño en el río de manera general, sino aquellas acciones imprudentes que comportan un riesgo evidente para la seguridad, especialmente en zonas próximas a azudes, captaciones de agua y otras infraestructuras hidráulicas.

Imagen de archivo de un grupo de bañistas en la zona conocida como dels Matxos / ERIK PRADAS

En estos puntos, los saltos al agua, el baño en zonas no adecuadas u otras conductas temerarias pueden derivar en situaciones de grave riesgo. Como ejemplo, las infraestructuras de derivación y regulación del caudal pueden generar corrientes, remolinos o puntos de atrapamiento difíciles de identificar desde el exterior, incluso cuando el agua aparenta estar tranquila. Por este motivo, el Consorci considera fundamental informar y concienciar a la ciudadanía sobre los peligros existentes antes de que se produzcan situaciones de emergencia.

Labor coordinada

La iniciativa es fruto del trabajo coordinado entre el Consorcio del Paisaje Protegido de la Desembocadura del río Mijares y la Generalitat Valenciana. La Conselleria de Medio Ambiente ha facilitado el diseño de las señales, adaptadas al Manual de Señalización de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, mientras que la Secretaría Autonómica de Emergencias e Interior ha colaborado en la definición de las medidas tras las reuniones mantenidas con el Consorcio durante el mes de noviembre de 2025.

El objetivo es prevenir accidentes relacionados con saltos, baños en zonas de riesgo y otras conductas imprudentes que, especialmente durante los meses de verano, pueden derivar en rescates, lesiones graves o incluso poner en peligro la vida de las personas, además de comportar la movilización de numerosos recursos de los servicios de emergencia.

En este sentido, el Consorcio recuerda que las actuaciones negligentes que obligan a activar dispositivos de rescate pueden constituir infracciones graves en materia de protección civil y gestión de emergencias, con sanciones económicas que pueden oscilar entre los 6.001 y los 150.000 euros, de acuerdo con la normativa vigente.