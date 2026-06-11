Cuatro minutos y cuatro idiomas para demostrar el talento del alumnado del Virgen del Carmen de Vila-real

El claustro del Colegio Virgen del Carmen de Vila-real acogió este miércoles la séptima edición de Carmel Talks, una iniciativa ya consolidada en la programación del centro que volvió a convertir al alumnado en protagonista de una jornada dedicada a la expresión oral, la comunicación en público y la práctica de idiomas.

La actividad reunió a estudiantes de 1º a 4º de ESO, que expusieron ante familiares, profesorado y miembros de la comunidad educativa intervenciones de cuatro minutos preparadas durante las semanas previas. El objetivo no era solo presentar un tema, sino hacerlo con claridad, seguridad y capacidad para conectar con el público en diferentes lenguas.

Las charlas se desarrollaron en valenciano, castellano, inglés y francés, reforzando el compromiso del centro con el plurilingüismo y con una formación que va más allá del aprendizaje académico. Carmel Talks se plantea como una experiencia práctica para que el alumnado gane confianza, mejore su competencia comunicativa y utilice los idiomas en contextos reales, ante una audiencia y con contenidos elaborados por ellos mismos.

Temática variada

Durante la tarde, los estudiantes abordaron una amplia variedad de asuntos vinculados a sus inquietudes personales, sus experiencias y su manera de mirar el mundo. Hubo intervenciones sobre el alzhéimer y los vínculos familiares, la importancia de las emociones, los beneficios de la lectura, los retos de la comunicación entre generaciones, la conciliación entre estudios y deporte, el papel de las mascotas o las oportunidades que ofrecen los idiomas para descubrir nuevos horizontes.

El programa también incluyó experiencias internacionales y vivencias personales que permitieron al alumnado reflexionar sobre el crecimiento, la identidad y las relaciones humanas. Cada intervención fue, además, una muestra del trabajo previo de preparación, investigación, redacción y ensayo realizado con el acompañamiento del profesorado.

Desde el centro destacan que esta actividad permite trabajar competencias esenciales como la expresión oral, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de transmitir ideas con criterio y sensibilidad. La práctica de idiomas se integra así en una propuesta educativa más amplia, orientada a formar estudiantes capaces de comunicarse con seguridad en diferentes contextos.

Proyecto educativo

Al acto asistieron el concejal de Juventud, Javier López, y el edil popular César Durá. López dirigió unas palabras de agradecimiento al centro por el impulso de este proyecto educativo y reconoció el trabajo tanto del profesorado como del alumnado participante. Además, entregó un detalle del Ayuntamiento a cada uno de los estudiantes que intervinieron en la jornada.

La séptima edición de Carmel Talks confirmó la consolidación de este proyecto como una de las actividades más significativas del curso en el Colegio Virgen del Carmen. Más allá de las charlas, el encuentro sirvió para visibilizar el valor de las experiencias personales como fuente de aprendizaje y para demostrar que las ideas de los jóvenes pueden generar reflexión, diálogo e inspiración.

Desde el Colegio Virgen del Carmen se valora muy positivamente el desarrollo de esta nueva edición, que volvió a poner de manifiesto el compromiso del centro con una educación centrada en las personas, en el desarrollo del talento del alumnado y en la formación de ciudadanos capaces de expresarse con confianza en varias lenguas.