El Supremo libera a los vecinos de Vila-real de pagar cinco millones más por el jardín del Botànic Calduch

Vila-real se libera, y por extensión también sus vecinos, de una de las mayores amenazas económicas que pesaban sobre las arcas municipales. Según ha podido saber Mediterráneo, el Tribunal Supremo ha avalado finalmente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que redujo de forma sustancial la indemnización que el Ayuntamiento debía abonar al propietario de la parcela ocupada a finales del 2010, durante el último gobierno local del PP, para la creación del actual jardín del Botànic Calduch.

La resolución del Supremo supone un importante respiro para el consistorio, ya que una sentencia favorable a las pretensiones de la propiedad habría podido obligar al Ayuntamiento a asumir un desembolso de en torno a cinco millones de euros más, con el consiguiente impacto que hubiera supuesto sobre la estabilidad económica municipal. Finalmente, el alto tribunal ha cerrado la vía abierta por el propietario al admitir su recurso de casación, pero lo ha hecho confirmando el criterio del TSJCV.

El origen del litigio se remonta a la ocupación de unos terrenos situados frente al colegio público Botànic Calduch, utilizados para la creación de una zona verde que hoy ya se encuentra plenamente consolidada. El propietario llegó a reclamar la devolución del solar, una posibilidad que resultaba inejecutable precisamente por la transformación urbanística ya consumada.

Primeras resoluciones

En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Castellón resolvió que el Ayuntamiento de Vila-real debía abonar al dueño de la parcela una cantidad que rondaba los seis millones de euros, incluyendo la valoración de los terrenos y los intereses reclamados. Aquella resolución encendió todas las alarmas en el equipo de gobierno liderado desde junio del 2011 por el actual alcalde, José Benlloch, por las consecuencias que podía tener para las cuentas municipales.

El Ayuntamiento recurrió y logró que el TSJCV corrigiera de forma sustancial el fallo inicial. La sala valenciana concluyó que la valoración aplicada no se ajustaba al cálculo que debía realizarse y rebajó las pretensiones económicas del propietario a una compensación de 829.411 euros, más los intereses legales correspondientes, a contar a partir del 2020. Esta cantidad quedaba muy lejos de los importes reclamados inicialmente y de la factura millonaria que llegó a planear sobre el consistorio.

Recurso de casación

Pese a ello, el propietario de los terrenos presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que fue admitido a trámite. Esa admisión mantuvo durante meses la incertidumbre en el Ayuntamiento, ante la posibilidad de que el alto tribunal acabara dando la razón al dueño de la parcela y reactivara un pago millonario que habría supuesto un duro golpe para las arcas públicas.

La resolución conocida ahora despeja definitivamente ese riesgo. El Supremo avala el fallo del TSJCV y consolida la rebaja de la indemnización, de manera que el Ayuntamiento de Vila-real ya no tendrá que afrontar una factura de varios millones de euros por este procedimiento.

De hecho, el consistorio ya abonó en abril del 2025 los 829.411 euros fijados como compensación al propietario por la ocupación de la parcela. Por tanto, tras el pronunciamiento del Supremo, el Ayuntamiento solo tendrá que hacer frente ahora a los intereses pendientes, que todavía no están calculados oficialmente, aunque podrían rondar los 100.000 euros.