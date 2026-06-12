Una familia de patos convierte una acequia histórica de Castellón en su refugio

La inesperada elección de una conocida acequia histórica de la provincia de Castellón como refugio por parte de una familia de patos ha devuelto a la actualidad el debate sobre el futuro de este canal, que cruza de norte a sur el casco urbano de la ciudad y que desde hace años espera nuevas actuaciones de mejora, integración urbana y puesta en valor. Cierto es que ya el pasado año, por estas fechas, se observó la presencia de una hembra de ánade real, como la que se ha dejado ver ahora, junto a sus polluelos, lo que hace pensar en que existe un parentesco en ambos casos.

La imagen de los animales en la Séquia Major, además de despertar la curiosidad de vecinos y viandantes, ha servido para recordar el potencial ambiental, patrimonial y paisajístico de una infraestructura ligada desde hace siglos al riego tradicional y a la identidad agrícola del municipio. Un elemento que, pese a su presencia constante en la trama urbana, continúa reclamando una intervención más ambiciosa que permita mejorar su estado, reforzar su seguridad y convertirla en un eje verde, e incluso turístico, más reconocible para la ciudadanía.

La Séquia Major de Vila-real aporta una característica muy especial a la ciudad, al cruzar de norte a sur todo el casco urbano. / MANOLO NEBOT ROCHERA

En este contexto y con esta intención, desde el Ayuntamiento de Vila-real se impulsó en el 2018 el denominado Pla Estratègic de la Séquia Major, concebido como una hoja de ruta para ordenar futuras actuaciones, básicamente, sobre el entorno del canal, por cuanto las intervenciones en el mismo están sujetas a acuerdos con la Comunitat de Regants, que es la propietaria.

Un documento que plantea una reflexión integral sobre la acequia desde distintos ámbitos: el patrimonio, el paisaje urbano, la movilidad, la accesibilidad, los usos cotidianos y la relación entre la infraestructura hidráulica y los espacios públicos que la acompañan.

Plan estratégico

Desde el consistorio señalan ahora que el plan estratégico sigue en vigor, aunque admiten que las posibles actuaciones están condicionadas a la mejora de la gestión económica municipal. Las mismas fuentes apuntan a que cualquier intervención de calado queda a expensas de una mejoría de las arcas locales y del final de los problemas económicos que arrastra el Ayuntamiento, entre ellos los derivados de las continuas sentencias urbanísticas que han condicionado durante los últimos años la capacidad inversora de la ciudad.

La presencia de los patos ha reabierto así una cuestión que no es nueva. La Séquia Major ha sido objeto en los últimos años de propuestas, debates y reivindicaciones para mejorar su integración en la ciudad. Entre las prioridades que han ido apareciendo figuran la homogeneización de barandillas y pavimentos, la mejora de la seguridad en determinados tramos, la reparación de desperfectos, la recuperación de su valor patrimonial y la posibilidad de renaturalizar algunos puntos de su recorrido urbano, como el existente en el entorno del Molí la Vila.

Colaboración con la Comunitat de Regants

En los últimos años, el Ayuntamiento y la Comunitat de Regants han avanzado en la línea de colaboración para acometer mejoras en el canal, a través de un convenio anual dotado con 50.000 euros que, fundamentalmente, destina la entidad propietaria a reparar daños provocados por episodios de lluvias torrenciales y estudiar su papel como infraestructura útil para canalizar aguas pluviales y aliviar problemas de inundaciones. Sin embargo, la ejecución de una transformación más global continúa pendiente de disponibilidad presupuestaria.

La aparición de esta familia de patos ha tenido, por tanto, un efecto simbólico. Ha vuelto a mostrar que la Séquia Major no es únicamente una infraestructura hidráulica, sino también un corredor con capacidad para generar biodiversidad, memoria e identidad urbana. Un espacio cotidiano que muchos vecinos cruzan o bordean a diario, pero que aún no ha desarrollado todo su potencial como elemento vertebrador del casco urbano.

El debate vuelve ahora a situarse sobre la mesa: cómo compatibilizar el uso tradicional de la acequia, su función agrícola y su valor patrimonial con una mejora estética, ambiental y urbana que permita integrarla mejor en la vida diaria de Vila-real. La escena de los patos ha sido solo el detonante visible de una reclamación que lleva años latente: recuperar la Séquia Major como uno de los grandes ejes históricos y paisajísticos de la ciudad.