Vila-real activa para el verano una línea directa del bus Groguet hasta el Termet

El Ayuntamiento de Vila-real reforzará este verano la conexión en transporte público con uno de los espacios más frecuentados durante la época estival. A partir de este lunes, 15 de junio y hasta el 30 de agosto, ambos inclusive, el bus urbano gratuito Groguet adaptará el servicio de la línea 2 para establecer una conexión directa entre el casco urbano y el paraje del Termet, facilitando así los desplazamientos hacia la zona de l’Ermita de la Mare de Déu de Gràcia.

Durante este periodo, la línea 2 funcionará con un recorrido único hasta el Termet, por lo que quedará suprimida temporalmente la variante L2A. La medida permitirá concentrar el servicio en el itinerario de mayor demanda durante los meses de verano y mejorar la accesibilidad a un entorno que registra una importante afluencia de vecinos, usuarios de instalaciones deportivas y visitantes.

El dispositivo especial se prestará de lunes a domingo, con salida desde la parada de la Báscula y una frecuencia de paso de 45 minutos entre las 10.00 y las 23.30 horas. De esta manera, el consistorio habilita una alternativa de movilidad sostenible para acudir al Termet sin necesidad de utilizar el vehículo privado, especialmente en los momentos de mayor actividad en este enclave natural y recreativo de la ciudad.

Plan de paradas

El recorrido permitirá mejorar la conexión con la zona de l’Ermita y el Termet, con paradas próximas al cementerio, las Carmelitas y l’Ermita de la Mare de Déu de Gràcia. Además, durante los meses de junio y julio la línea también dará servicio al Centro de Tecnificación Deportiva, salvo en las dos últimas expediciones del día. En agosto, esta parada quedará fuera del trazado debido al cierre de las instalaciones.

La modificación del servicio beneficiará tanto a las personas que se desplazan al paraje del Termet y a l’Ermita como a quienes utilizan equipamientos vinculados a la actividad deportiva y de ocio, entre ellos el Centro de Tecnificación Deportiva y la piscina de verano. Una vez finalice el dispositivo estival, el servicio ordinario se restablecerá con normalidad y la línea 2 volverá a contar con sus dos variantes habituales, L2A y L2B.

El Ayuntamiento subraya además la importancia del bus urbano de Vila-real como herramienta de movilidad cotidiana. En lo que va de año, 31.924 viajeros ya han utilizado este servicio, una cifra que refleja su papel como alternativa accesible, cercana y sostenible dentro de la ciudad.

Con esta adaptación de la línea 2, Vila-real ajusta el transporte público a las necesidades específicas del verano y refuerza la conexión con el Termet, un espacio de referencia para el ocio, la actividad deportiva y el contacto con el entorno natural durante los meses estivales.