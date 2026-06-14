Vila-real vuelve a activar la campaña que da oxígeno al pequeño y mediano comercio de la ciudad

El Ayuntamiento de Vila-real repetirá este año la exitosa campaña con la que se pretende dar oxígeno al sector comercial local, con el fin de mantener el tejido de pequeños y medianos establecimientos que, como han apuntado en diferentes ocasiones desde el consistorio, "da vida al comercio de la ciudad". Se trata de los Vilabons, una iniciativa consolidada para incentivar el consumo de proximidad y que, en esta ocasión y a petición del propio sector, se divide en dos fases -una ahora en junio y otra en otoño-, a las que el consistorio aporta una suma total de 200.000 euros, la misma cantidad que se asignó en la campaña del pasado año.

En concreto, esta primera fase arrancará este jueves, 18 de junio, y se alargará por dos semanas. Nuevamente, la Concejalía de Comercio y Hostelería, que encabeza el edil Xus Madrigal, va de la mano de la Unió de Começ de Vila-real (Ucovi) para volver a dar forma a una iniciativa que, desde su implantación en el 2024, se ha convertido en una especie de salvavidas del pequeño y mediano comercio vila-realense.

El objetivo es dar respuesta a las necesidades planteadas por el propio sector comercial y distribuir el impacto de los bonos en diferentes momentos del año. Así, tal como ya avanzó el concejal Madrigal en el transcurso del pleno ordinario del pasado mes de abril, los Vilabons se divide en dos tandas que cubrirán dos periodos de bajada generalizada de compras, como es la de antes del verano y la del otoño, entre los meses de octubre y noviembre y antes de iniciarse la campaña comercial de Navidad y Reyes.

De esta forma, el consistorio destina 100.000 euros a la primera fase y otros 100.000 a la segunda, una cifra total que consolida el esfuerzo realizado el pasado año, cuando Vila-real multiplicó por cuatro la dotación inicial de los bonos comercio, pasando de 50.000 a 200.000 euros. Con esta inversión, el Ayuntamiento busca generar un impacto económico superior en los establecimientos adheridos y reforzar una herramienta que el sector considera eficaz para dinamizar las ventas.

Madrigal insiste en que el adelanto de la campaña y su división en dos periodos responde directamente a las peticiones trasladadas por los representantes del comercio local. «Desde el Ayuntamiento escuchamos las necesidades de nuestros comerciantes y actuamos en consecuencia. Los Vilabons son una herramienta eficaz para incentivar el consumo local y ayudar a los negocios de nuestra ciudad, especialmente en momentos clave del año», señala.

Impacto económico

Los resultados de la última edición avalan, según el Ayuntamiento, la utilidad de la iniciativa. Durante la campaña del 2025, un total de 4.580 ciudadanos adquirieron 6.786 bonos, que se agotaron en solo 20 días. Con una aportación municipal de 200.000 euros, los bonos permitieron movilizar un volumen de negocio de 549.573 euros en los comercios adheridos.

La presidenta de Ucovi, Jenifer Covrig, valorado de forma muy positiva la continuidad de esta medida, al entender que beneficia tanto a los consumidores como a los establecimientos. «Las campañas de bonos comercio son una medida que favorece directamente a la ciudadanía, ya que son los vecinos y vecinas quienes reciben la subvención y pueden aumentar su capacidad de compra. Al mismo tiempo, esta ayuda repercute de forma muy positiva en el comercio de Vila-real porque incentiva el consumo y genera actividad económica», explica.

Además, Covrig incide en que se trata de una inversión que repercute íntegramente en la economía local. «El gasto realizado a través de los bonos se traduce en más actividad para los negocios, contribuye al mantenimiento del empleo y ayuda a dinamizar nuestras calles Por ello, valoramos muy positivamente estas campañas, porque generan un beneficio compartido entre consumidores, comercios y la ciudad en su conjunto», ha afirmado.

Más financiación

Con todo, el edil Madrigal de Comercio ha remarcado que Vila-real sigue siendo una de las administraciones que más recursos propios destina a este tipo de programas de apoyo al comercio. De hecho, el pleno municipal aprobó el pasado mes de abril una moción del PSPV-PSOE para reclamar a la Generalitat Valenciana y a la Diputación de Castellón que se sumen a la campaña con la misma cantidad que aporta el Ayuntamiento, es decir, 200.000 euros cada una, con el objetivo de ampliar las ayudas y llegar a más comercios y consumidores.

Madrigal ha insistido en la importancia estratégica del comercio de proximidad para la ciudad. «El comercio local genera empleo, da vida a las calles, crea cohesión social y contribuye a construir una ciudad más dinámica y atractiva. Por ello, el apoyo al tejido comercial es una apuesta firme y prioritaria del equipo de gobierno», ha afirmado.

La nueva edición de los Vilabons se suma, además, a otras medidas municipales de respaldo al sector, como las bonificaciones fiscales y los convenios con entidades comerciales y hosteleras. Con la primera fase de la campaña, Vila-real vuelve a activar una herramienta pensada para que la ayuda pública se transforme en compras directas en los establecimientos de la ciudad.