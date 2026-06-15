Las farmacias de Castellón reivindican en Vila-real su papel sanitario de proximidad

El Gran Casino de Vila-real ha acogido la asamblea anual de la Unión de Trabajadores de Farmacia de Castellón (UTF), un encuentro que ha reunido a profesionales del sector farmacéutico de toda la provincia con el objetivo de compartir experiencias, analizar los retos actuales y futuros de la profesión y reforzar los vínculos entre los integrantes de un colectivo fundamental para la salud y el bienestar de la ciudadanía.

La jornada ha sido inaugurada por el concejal de Relaciones Institucionales, Diego A. Vila, quien ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido a la organización la elección de Vila-real como sede de esta cita provincial. Durante su intervención, el concejal ha puesto en valor la labor que desarrollan los trabajadores de las farmacias como profesionales sanitarios de proximidad, destacando su vocación de servicio, la atención personalizada y el compromiso diario con la salud de las personas.

La asamblea ha incluido también uno de los momentos más significativos de la jornada con el homenaje a los profesionales jubilados, un reconocimiento a toda una trayectoria dedicada al servicio de la ciudadanía. Entre las personas distinguidas en esta edición se encontraban Antonio Arrufat y el vila-realense Santiago Vila, que han recibido el cariño y el aplauso de sus compañeros y compañeras en reconocimiento a una carrera profesional ejemplar.

En concejal Diego Vila ha encabezado la delegación vila-realense en la asamblea. / Mediterráneo

Desde el Ayuntamiento ha felicitadon a la UTF por la labor que desarrolla en defensa de los intereses de los trabajadores del sector farmacéutico y por su contribución a la mejora de la profesión. Asimismo, el consistorio ha querido expresar un especial agradecimiento al presidente de la entidad, Txema Herrero, así como al resto de miembros de la junta directiva, por la confianza depositada en la ciudad para la celebración de este encuentro provincial.

La jornada ha convertido el Gran Casino en un espacio de convivencia, reconocimiento e intercambio de conocimientos, reafirmando la importancia de los profesionales de farmacia dentro del sistema sanitario y la necesidad de seguir poniendo en valor una labor esencial para la calidad de vida de la ciudadanía.