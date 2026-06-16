El 4 de septiembre en la plaza Major
De cantar ante el Papa a actuar en Vila-real: el cabeza de cartel que llegará lanzado a las fiestas de septiembre
El cantante abrirá los conciertos de la Mare de Déu de Gràcia tras vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera en el Bernabéu
David Bustamante llegará en septiembre a Vila-real con una historia reciente difícil de superar. El cantante, cabeza de cartel de los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, actuará el viernes 4 de septiembre, a las 00.00 horas, en la plaça Major, apenas unos meses después de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera: cantar ante el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu.
El artista cántabro fue uno de los elegidos para participar en el multitudinario encuentro celebrado en el estadio madrileño, donde actuó junto a Diana Navarro y Daniel Diges ante miles de personas. Una cita de enorme carga simbólica que dejó al cantante especialmente impactado.
La emoción, además, no fue solo a posteriori. Nada más terminar el acto, Bustamante ya dejó claro en redes el impacto que le había causado cantar ante el pontífice: “Lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre”, escribió en una historia de Instagram. Días después, el artista volvió a compartir ese sentimiento y habló de un momento “grabado para siempre en el corazón”.
“Ha sido un inmenso honor formar parte de este encuentro tan especial y poder cantar ante Papa León XIV en un escenario tan emblemático como el Estadio Santiago Bernabéu”, publicó el cantante en su perfil de Instagram. Bustamante agradeció también a quienes hicieron posible una tarde “llena de emoción, fe, esperanza y música” y aseguró que se lleva “un recuerdo que me acompañará toda la vida”.
Tras esa cita de altos vuelos, el intérprete será el gran reclamo musical de las fiestas de septiembre de Vila-real. Su concierto abrirá el ciclo de actuaciones en la plaça Major, que continuará con Despistaos el sábado 5, Celtas Cortos el sábado 12 y María del Monte el domingo 13.
La programación confirma así una apuesta por nombres populares y para públicos muy distintos, con Bustamante como primer plato fuerte de unas fiestas que volverán a llenar de música el centro de la ciudad.
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