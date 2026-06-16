De cantar ante el Papa a actuar en Vila-real: el cabeza de cartel que llegará lanzado a las fiestas de septiembre

David Bustamante llegará en septiembre a Vila-real con una historia reciente difícil de superar. El cantante, cabeza de cartel de los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, actuará el viernes 4 de septiembre, a las 00.00 horas, en la plaça Major, apenas unos meses después de vivir uno de los momentos más especiales de su carrera: cantar ante el Papa León XIV en el Santiago Bernabéu.

Los cantantes Daniel Diges, Diana Navarro y David Bustamante durante el encuentro del Papa León XIV con la comunidad diocesana, en el Estadio Bernabéu, la semana pasada. / A. Pérez Meca/Pool / Europa Press

El artista cántabro fue uno de los elegidos para participar en el multitudinario encuentro celebrado en el estadio madrileño, donde actuó junto a Diana Navarro y Daniel Diges ante miles de personas. Una cita de enorme carga simbólica que dejó al cantante especialmente impactado.

David Bustamante, durante el concierto ante el Papa. / A. Pérez Meca/Pool / Europa Press

La emoción, además, no fue solo a posteriori. Nada más terminar el acto, Bustamante ya dejó claro en redes el impacto que le había causado cantar ante el pontífice: “Lo vivido esta tarde me lo llevo para siempre”, escribió en una historia de Instagram. Días después, el artista volvió a compartir ese sentimiento y habló de un momento “grabado para siempre en el corazón”.

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“Ha sido un inmenso honor formar parte de este encuentro tan especial y poder cantar ante Papa León XIV en un escenario tan emblemático como el Estadio Santiago Bernabéu”, publicó el cantante en su perfil de Instagram. Bustamante agradeció también a quienes hicieron posible una tarde “llena de emoción, fe, esperanza y música” y aseguró que se lleva “un recuerdo que me acompañará toda la vida”.

Cartel con los conciertos de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia, en septiembre. / Mediterráneo

Tras esa cita de altos vuelos, el intérprete será el gran reclamo musical de las fiestas de septiembre de Vila-real. Su concierto abrirá el ciclo de actuaciones en la plaça Major, que continuará con Despistaos el sábado 5, Celtas Cortos el sábado 12 y María del Monte el domingo 13.

La programación confirma así una apuesta por nombres populares y para públicos muy distintos, con Bustamante como primer plato fuerte de unas fiestas que volverán a llenar de música el centro de la ciudad.