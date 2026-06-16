Segunda obra urgente en un año en la depuradora mancomunada de Vila-real para evitar vertidos

La Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (Epsar), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, ha sacado a licitación por 587.259,65 euros las obras de reparación urgente del ramal C del colector general de la depuradora mancomunada EDAR OBVA, que presta servicio a Onda, Betxí, Vila-real y les Alqueries, después de que los trabajos de emergencia iniciados el pasado verano no hayan podido culminar la restitución definitiva de la infraestructura.

La intervención, tramitada por el procedimiento de urgencia, pretende resolver de forma definitiva los problemas surgidos en el colector a su paso por el barranco de Ratils, en Vila-real, donde el 25 de junio de 2025 se detectó una rotura que provocó vertidos de aguas residuales y obligó a poner en marcha medidas de emergencia para evitar daños ambientales.

Una avería que se complicó durante las obras

La Epsar ya tuvo que intervenir de urgencia el pasado año. Entonces adjudicó a Facsa unos trabajos valorados en 651.258 euros para reparar la conducción dañada y evitar posibles vertidos al cauce. El acta de inicio de las obras se firmó el 31 de julio y contaba con un plazo inicial de ejecución de cuatro meses.

Sin embargo, cuando las obras estaban en marcha surgió un nuevo contratiempo. El 13 de noviembre, una de las dos pilas de soporte que sustentaban el colector general cedió estructuralmente y se inclinó hacia uno de los márgenes del barranco. Este incidente obligó a replantear completamente la solución prevista y a realizar nuevos estudios geotécnicos y estructurales para diseñar una infraestructura capaz de garantizar la estabilidad de la conducción.

A raíz de este problema, durante los meses siguientes se llevaron a cabo sondeos mecánicos, ensayos geotécnicos e informes estructurales para definir una nueva pasarela de sustentación de la tubería y la cimentación mediante micropilotes.

Un sistema provisional con riesgos

La consecuencia de estas incidencias es que la reparación no ha podido completarse y el colector continúa funcionando mediante un sistema provisional de bypass instalado tras la rotura inicial. La propia Epsar advierte de que esta solución tiene carácter temporal y entraña riesgos significativos.

Entre ellos, destaca la posibilidad de un fallo de este mecanismo que provoque nuevos vertidos de aguas residuales al dominio público hidráulico, además de posibles afecciones a la seguridad vial y a infraestructuras urbanas próximas en caso de rotura de la conducción provisional.

Por este motivo, el organismo autonómico considera imprescindible acometer de forma urgente las obras necesarias para reponer definitivamente el colector, garantizar su funcionamiento por gravedad y situar los apoyos estructurales fuera del cauce del barranco.

Necesidad de eliminar los riegos

El nuevo contrato sale a licitación con un presupuesto base de 587.259,65 euros y la Epsar ha optado por tramitar el expediente por la vía de urgencia al considerar que existe una necesidad inaplazable de eliminar los riesgos actuales y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento.

Las obras tendrán un plazo de ejecución de ocho meses, dos más de los inicialmente previstos, para contemplar posibles retrasos en el suministro de la estructura metálica necesaria y eventuales reducciones de rendimiento durante los meses de verano.