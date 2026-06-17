Un científico de Castellón gana un premio nacional por toda una vida dedicada a la innovación cerámica

El catedrático vila-realense Juan Bautista Carda Castelló ha sido distinguido con el Premio Nacional a la Trayectoria Científica en Materiales Cerámicos y Vítreos 2026, un reconocimiento que pone en valor una vida dedicada a la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en uno de los sectores estratégicos de la provincia de Castellón.

Nacido en Vila-real, Juan Carda es catedrático de Química Inorgánica de la Universitat Jaume I (UJI) y está considerado una de las figuras de referencia en el ámbito de los materiales cerámicos y vítreos. Su trayectoria ha estado estrechamente vinculada al desarrollo científico y tecnológico del sector cerámico, tanto desde la universidad como desde la colaboración con el tejido empresarial.

El investigador dirige desde 2012 la Cátedra de Innovación Cerámica Ciutat de Vila-real, impulsada por la UJI y el Ayuntamiento, desde la que se han promovido iniciativas de divulgación, transferencia tecnológica y conexión entre el conocimiento académico y la industria. Su labor ha contribuido a situar a Vila-real como un punto de encuentro entre la investigación universitaria y la innovación aplicada al sector cerámico.

El galardón, concedido en el marco del Premio Nacional SOCIEMAT-ACERS España 2026, reconoce una carrera científica centrada en la química del estado sólido, la ciencia de los materiales y los materiales cerámicos, campos en los que Carda ha desarrollado una amplia actividad investigadora.

Juan Carda (segundo por la derecha), durante la entrega de galardones. / Mediterráneo

Trayectoria

Licenciado y doctor en Ciencias Químicas, fue profesor titular de la Universitat Jaume I entre 1994 y 2010 y desde entonces ocupa la plaza de catedrático de Universidad. A lo largo de su carrera ha dirigido el grupo de investigación de Química del Estado Sólido de la UJI y ha participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales.

Su producción científica incluye más de 350 publicaciones, la participación en numerosos proyectos de investigación, más de siete patentes y la dirección de más de 30 tesis doctorales, según la información curricular difundida por SOCIEMAT. Estos méritos han consolidado su perfil como uno de los investigadores más destacados en el campo de los nuevos materiales y la cerámica avanzada.

El Ayuntamiento de Vila-real ha trasladado su felicitación al investigador y ha subrayado que este reconocimiento supone “un motivo de orgullo para toda la ciudad”. La distinción refuerza la proyección de un científico vila-realense cuya carrera ha estado ligada a la innovación, a la universidad pública y a un sector clave para la economía castellonense.

Mensaje de felicitación del Ayuntamiento de Vila-real

El premio llega, además, después de otros reconocimientos recientes a su labor. En 2024, la Fundación Globalis le concedió el Premio Trayectoria por su contribución a la innovación cerámica y por su papel en la conexión entre ciencia, empresa y desarrollo económico del territorio.

Con este nuevo galardón nacional, Juan Carda suma un reconocimiento de primer nivel a una trayectoria que ha contribuido a proyectar el talento científico nacido en Vila-real y el peso de Castellón en la investigación cerámica.